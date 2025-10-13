Điểm sáng trong công tác đoàn

Đoàn thanh niên xã Mường Vang vinh dự là đoàn xã, phường duy nhất, đại diện cho 148 đoàn xã, phường của tỉnh Phú Thọ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 – 2025. Kết quả này đã ghi nhận sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của hơn 600 đoàn viên trên địa bàn xã nhiều năm qua với các hoạt động sôi nổi, thiết thực góp phần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Vang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 Đoàn xã Tân Lập, Tuân Đạo, Quý Hoà (cũ). Để công tác Đoàn thực sự chất lượng, hiệu quả, trước tiên Đoàn xã đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống được cho đoàn viên theo hướng đổi mới hình thức, phương pháp, mở rộng đối tượng. Ban Thường vụ Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN đăng ký làm theo lời Bác, lựa chọn các nội dung công việc phù hợp để học tập và làm theo Bác...

Nhằm xây dựng môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong những năm qua, Đoàn xã đã làm tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, về gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi trên trang fanpage của Đoàn xã, với hàng trăm tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải, chia sẻ. Ngoài ra, Đoàn xã phối hợp với Công an xã tổ chức các buổi tư vấn, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến trên địa bàn nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho thanh niên chậm tiến; cùng tâm sự, chia sẻ và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các thanh niên chậm tiến. Qua đó có thể giúp thanh niên xóa bỏ mặc cảm với xã hội và hòa nhập cộng đồng sau khi thực hiện xong nghĩa vụ pháp lý trở về quê hương.

Đoàn thanh niên xây dựng các tuyến đường cờ

Đồng chí Bùi Thị Giang Nga – Bí thư Đoàn xã cho biết: Đoàn xã đặc biệt coi trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Ngay sau khi xã mới được thành lập, trong tháng 7 có ngày Thương binh – Liệt sĩ, đây là một sự kiện đặc biệt để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho ĐVTN, Đoàn xã đã phối hợp với Phòng Văn hóa – xã hội treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở xã và các tuyến đường chính của xã. Chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề với chủ đề “ Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa” thu hút trên 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Điểm nhấn là ngày 17/7/2025, Đoàn xã tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ” thu hút 120 em đội viên trên địa bàn xã tham gia. Hội thi đã giáo dục lòng yêu nước, ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động vệ sinh, tu sửa nghĩa trang trên địa bàn xã

Đoàn xã cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân như thăm hỏi tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn xã; 100% các Chi đoàn tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xóm và nấu bữa cơm sum vầy chia sẻ động viên các gia đình chính sách; 30 ĐVTN tham gia cấy lúa giúp gia đình thân nhân Liệt sĩ tại xóm Sào Mọng...Hàng trăm lượt ĐVTN đã tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang Nhà bia ghi tên các anh hùng Liệt sĩ và thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ. Bên cạnh đó, chủ động kết nối, liên hệ với các Đội Sinh viên tình nguyện, kêu gọi các Đội Thiện nguyện về tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa tại địa phương nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các công trình, tổ chức các phần việc thanh niên...Trước thềm năm học mới 2025 – 2026, Đoàn xã Mường Vang đã phối hợp với Đoàn thiên nguyện Ecovie Việt Nam tặng quà cho 30 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi; thăm hỏi động viên và trao quà cho 07 em “ Em nuôi của Đoàn”...

Đoàn viên, thanh niên tham gia cấy lúa giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách

Thiết thực hưởng ứng các chương trình tình nguyện do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn xã phối hợp với Công an xã thành lập các tổ công nghệ số hỗ trợ người dân như: Cài đặt định danh điện tử, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến...Đồng thời chọn “ Ngày chủ nhật xanh” là một trong những mô hình trong phong trào tình nguyện mũi nhọn với các phần việc cụ thể như: Dọn dẹp rác thải tại các con suối, khu chợ, khu nhà văn hoá, trồng các loại cây xanh, xây dựng các tuyến đường cờ chào mừng các ngày lễ lớn, hỗ trợ người dân đảm bảo an sinh xã hội...Hưởng ứng phong trào “ Chống rác thải nhựa”, Đoàn xã triển khai mô hình “ Lò đốt rác hộ gia đình” tại xóm Sào Mọng và tiếp tục nhân rộng ra toàn xã. Việc xây dựng các lò đốt rác giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dương Liễu