Điểm sáng từ các đơn vị dẫn đầu tại "The Best of Vietnam 2026"

Ngày 16/5, Lễ trao giải "The Best of Vietnam 2026" do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu cùng các chuyên gia, khách mời danh dự trong và ngoài nước. Năm nay, giải thưởng tiếp tục khẳng định uy tín khi vinh danh những "vương quốc" hàng đầu trong các lĩnh vực trọng yếu từ y tế, bán lẻ cho đến giáo dục.

Giải thưởng “The Best of Vietnam” từ lâu đã được xem là thước đo danh giá dành cho các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc, giữ vững mức tăng trưởng bền vững và có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Nhìn vào danh sách các đơn vị được vinh danh năm nay, có thể thấy sự xuất hiện của những thương hiệu quốc gia và quốc tế có tầm vóc khổng lồ. Ở lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ thương mại, Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam và Hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thống trị nhờ năng lực cung ứng và trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Trong khối Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là những cái tên nổi bật giành giải thưởng lớn nhờ những đột phá trong công nghệ y khoa, chất lượng dịch vụ chuẩn mực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân.

Khẳng định vị thế dẫn đầu ngành giáo dục Anh ngữ

Bên cạnh những điểm sáng về y tế và bán lẻ, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm nay chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu khi xuất sắc được vinh danh với giải thưởng The Best Of Vietnam 2026. Giải thưởng chính là sự khẳng định cho uy tín thương hiệu và chất lượng đào tạo mà Ocean Edu đã bền bỉ xây dựng trong suốt hành trình gần 20 năm phát triển.

Đại diện Ocean Edu nhận cúp vinh danh giải thưởng The Best of Vietnam 2026

Tính đến năm 2026, Ocean Edu đã bám sát định hướng phát triển giáo dục trong kỷ nguyên mới, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình học chuẩn quốc tế. Hệ thống nhanh chóng khẳng định quy mô vượt trội với mạng lưới gần 200 chi nhánh trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, đào tạo thành công cho hơn 1.000.000 học viên.

Sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và việc ứng dụng công nghệ hiện đại tiếp tục được đơn vị này triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, việc chủ động kết hợp với các đối tác giáo dục, các tổ chức khảo thí uy tín thế giới đã tạo điều kiện cho học viên cọ xát tại các cuộc thi học thuật lớn. Nhờ chiến lược đầu tư nghiêm túc, hệ thống liên tục ghi nhận nhiều học viên đạt thành tích xuất sắc, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực.

Ocean Edu vinh danh các tài năng tiếng Anh xuất sắc

Kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh doanh hay giáo dục thuần túy, điểm chung của các đơn vị đạt giải “The Best of Vietnam 2026” chính là tinh thần trách nhiệm với xã hội (CSR).

Nếu như các đơn vị y tế, bán lẻ tập trung vào an sinh xã hội, thì Ocean Edu lại chọn cách gắn kết phát triển giáo dục với nghĩa tình biên cương, hải đảo. Trong năm qua, đơn vị đã tự hào đồng hành cùng Đoàn công tác số 16 trong chương trình “Gửi trọn yêu thương đến quân dân Trường Sa”, đồng thời kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, bão lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Cô Vũ Thị Thanh Loan - Tổng giám đốc Ocean Edu chia sẻ: "Được đứng chung khán đài vinh danh với những doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam là một niềm tự hào lớn đối với Ocean Edu. Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm chất lượng. Thay mặt ban lãnh đạo, tôi cam kết Ocean Edu sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mang môi trường giáo dục chuẩn quốc tế đến mọi miền tổ quốc, góp phần giúp hàng triệu người Việt giỏi tiếng Anh và tự tin bước ra thế giới."

Có thể nói, sự thành công của các thương hiệu như Lotte, VNVC, Tâm Anh hay Ocean Edu tại giải thưởng “The Best of Vietnam 2026” không chỉ khẳng định vị thế riêng của từng doanh nghiệp, mà còn phác họa nên bức tranh toàn cảnh về một nền kinh tế Việt Nam năng động, tự cường và phát triển bền vững.