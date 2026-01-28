Diện mạo nông thôn mới xã An Nghĩa

Bên cạnh khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã An Nghĩa chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Chè Sông Bôi là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, được chứng nhận OCOP của xã An Nghĩa.

Những bãi dâu, đồi chè xanh mướt, trải dài ven dòng sông Bôi tạo nên bức tranh vùng quê nông thôn An Nghĩa yên ả, thanh bình. Với vùng nguyên liệu hàng trăm héc ta, cây chè trở thành cây chủ lực của xã. Ngoài ra, xã tập trung xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: cam Lạc Thủy, dưa kim hoàng hậu, thanh long ruột đỏ, măng búp tươi, mật ong Sông Bôi, ổi lê Thắng Thủ... Việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được thực hiện theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Hiện nay, xã có 11 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 - 5 sao.

Hoạt động du lịch, dịch vụ, làng nghề được xã chú trọng phát triển đa dạng với nhiều điểm du lịch tâm linh, tín ngưỡng như: Danh thắng Chùa Tiên, Khu di tích Nhà máy in tiền... thu hút đông đảo du khách. Hệ thống cửa hàng tự chọn, kinh doanh theo hướng siêu thị cùng chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán, tiêu dùng của Nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phát triển kinh tế vừa là nền tảng, vừa là động lực chính trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo bền vững và đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới”.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 34,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 44,1%. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng/tháng; hộ nghèo giảm còn 192 hộ, chiếm 2,87%.

Một góc khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Sông Bôi, xã An Nghĩa.

Cùng với phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội của xã được quan tâm đầu tư. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn cơ bản đạt chuẩn, giao thông nội đồng thuận tiện. Đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 17 mô hình vườn mẫu.

Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các khu dân cư tích cực tham gia đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi và gìn giữ môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Trên địa bàn duy trì hoạt động các đội văn nghệ, thể dục thể thao, CLB Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng khắp. Qua bình xét các danh hiệu năm 2025, toàn xã có 28/35 khu dân cư văn hóa, đạt 80% và 6.129/6.602 hộ gia đình văn hóa, đạt 92,83%.

Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân xã An Nghĩa ngày càng được nâng cao.

Thời gian tới, xã An Nghĩa xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục, có giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bùi Minh