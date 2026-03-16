Đổi thay ở làng chè Đá Hen

Thương hiệu chè Đá Hen không chỉ nổi tiếng ở Phú Thọ mà còn được biết đến trong cả nước. Kể từ khi thành lập, Ban Giám đốc HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen (xã Đồng Lương) luôn tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, thay thế giống cũ bằng giống mới chất lượng cao giúp sản phẩm tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Giám đốc HTX Sản xuất chè Đá Hen Nguyễn Văn Thanh kiểm tra diện tích chè được sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen, trưởng làng nghề chè Đá Hen là một người bận rộn. Vóc người gầy nhỏ, luôn chân luôn tay từ đồi chè đến khu vực sao, sấy chè khiến người mới gặp có cảm giác ông Thanh không khi nào hết việc.

Ông Thanh cho biết: "Nghề trồng chè vốn có ở Đồng Lương vài chục năm nay nhưng đa phần là tự sản xuất, tự tiêu thụ nên giá trị không cao. Trước đây, khu Đá Hen trồng chủ yếu là chè hạt, chè cành nên năng suất, chất lượng thấp, người tiêu dùng không mặn mà. Nhận thấy nếu cứ sản xuất theo tập quán cũ thì chỉ đủ trang trải cuộc sống, khó thoát nghèo nên chúng tôi quyết tâm thành lập làng nghề và được UBND tỉnh công nhận năm 2010. Trong quá trình phát triển, chúng tôi quyết định thành lập HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen, đến năm 2017 chính thức đi vào hoạt động".

Năm 2020, HTX có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Cuối năm 2021, “Chè xanh Đá Hen hảo hạng” được nâng hạng lên sản phẩm OCOP 4 sao, đồng thời HTX có thêm 1 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Như vậy, HTX có 3 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Đến tháng 7/2023, sản phẩm “Chè xanh Đá Hen” đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, góp phần xây dựng thương hiệu chè Đá Hen.

Đưa sản phẩm lên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội là giải pháp được HTX đẩy mạnh nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Làng nghề chè Đá Hen hiện có hơn 80 hộ tham gia với tổng diện tích chè đang cho thu hoạch đạt trên 100ha. Trong đó, HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen có 12 thành viên, tổng diện tích chè sản xuất 24ha, được trồng và chăm sóc theo các quy trình VietGAP, HACCP. Nhờ được chăm sóc nghiêm ngặt theo các quy trình kỹ thuật, năng suất chè của HTX đạt trên 300 tạ/ha/năm.

Ngoài sản phẩm chè xanh, HTX và làng nghề còn cung cấp sản phẩm chè đen cho các công ty chế biến xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Mỗi năm, HTX cung cấp cho thị trường trên 1,5 tấn chè xanh chất lượng cao và khoảng 400 tấn chè đen xuất khẩu; nếu tính cả của làng nghề, lượng chè đen xuất khẩu đạt trên 1.000 tấn/năm, mang về doanh thu hơn 8 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân của các hộ trong làng nghề đạt khoảng 60 triệu đồng/năm, thành viên HTX đạt khoảng 85 triệu đồng/hộ/năm.

Theo ông Thanh, hiện nay, sản phẩm chè Đá Hen không chỉ được tiêu thụ ở trong tỉnh mà đã được nhiều khách hàng ở các thị trường lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng... biết và đặt hàng.

Để có được kết quả đó, HTX đã mạnh dạn thay đổi trong nhiều khâu, từ thay thế giống chè cũ sang các giống chè có chất lượng, năng suất cao; thay đổi quy trình chăm sóc, thu hoạch theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; đầu tư xây dựng hệ thống máy móc chế biến; bao bì, mẫu mã sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Việc đẩy mạnh đầu tư và phát triển cây chè cũng là chủ trương của tỉnh đối với loại cây trồng trọng điểm có giá trị kinh tế cao phục vụ mục tiêu xuất khẩu, tạo thu nhập ổn định cho người dân ở các vùng chè trong tỉnh.

Thời gian tới, HTX tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững, hướng tới xây dựng HTX phát triển theo chiến lược xây dựng liên kết với 24 HTX sản xuất, chế biến chè xanh chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh, đầu tư theo hướng mô hình sinh thái, làng nghề gắn với du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, HTX tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng mới, mở rộng diện tích trồng chè theo đúng quy trình, kỹ thuật để sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, xây dựng thêm một số sản phẩm chè được công nhận sản phẩm OCOP khác.

Quân Lâm