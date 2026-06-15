Giá cả thị trường ngày 15/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sườn non lợn nhập khẩu Brazil
55.600 đồng/400g
2
Đùi bò
57.060 đồng/200g
3
Ức gà phi lê có da (1-3 miếng)
42.000 đồng/500g
4
Đùi tỏi gà
48.800 đồng/500g
5
Măng cụt trái từ 65g trở lên
55.000 đồng/ 1kg
6
Quýt nội địa Trung
12.500 đồng/500g
7
Mận hậu Ruby(25-30 trái/kg)
30.000 đồng/500g
8
Rau lang
10.000 đồng/400g
9
Xà lách thủy tinh thủy canh khoảng
16.000 đồng/200g
10
Tiêu xanh
9.500 đồng/50g
11
Hạt nêm Chinsu ngọt tôm thơm thịt gói
69.000 đồng/Gói 900g
12
Bột canh Vifon gói
13.300 đồng/Gói 450g
13
Bột ngọt hạt lớn Ajinomoto gói
36.000 đồng/Gói 454g
14
Bánh xếp nhân phô mai Bibigo gói
39.000 đồng/Gói 252g
15
Kim chi cải thảo cây Bibigo gói
50.000 đồng/Gói 500g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 12/6/2026
Giá cả thị trường ngày 11/6/2026
Giá cả thị trường ngày 10/6/2026
Giá cả thị trường ngày 9/6/2026
Giá cả thị trường ngày 8/6/2026
Giá cả thị trường ngày 5/6/2026
Giá cả thị trường ngày 4/6/2026