Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 15/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sườn non lợn nhập khẩu Brazil

55.600 đồng/400g

2

Đùi bò

57.060 đồng/200g

3

Ức gà phi lê có da (1-3 miếng)

42.000 đồng/500g

4

Đùi tỏi gà

48.800 đồng/500g

5

Măng cụt trái từ 65g trở lên

55.000 đồng/ 1kg

6

Quýt nội địa Trung

12.500 đồng/500g

7

Mận hậu Ruby(25-30 trái/kg)

30.000 đồng/500g

8

Rau lang

10.000 đồng/400g

9

Xà lách thủy tinh thủy canh khoảng

16.000 đồng/200g

10

Tiêu xanh

9.500 đồng/50g

11

Hạt nêm Chinsu ngọt tôm thơm thịt gói

69.000 đồng/Gói 900g

12

Bột canh Vifon gói

13.300 đồng/Gói 450g

13

Bột ngọt hạt lớn Ajinomoto gói

36.000 đồng/Gói 454g

14

Bánh xếp nhân phô mai Bibigo gói

39.000 đồng/Gói 252g

15

Kim chi cải thảo cây Bibigo gói

50.000 đồng/Gói 500g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 15/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Nhập khẩu Hàng hóa giá cả thị trường Kim chi Brazil thủy canh giá bán ức gà tôm tỏi
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