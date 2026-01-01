Điều hành linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Năm 2025 mang ý nghĩa bước ngoặt chiến lược đối với cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng khi lần đầu tiên thực hiện chủ trương sáp nhập, thành lập tỉnh Phú Thọ mới theo Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên hơn 9.361 km2, dân số hơn 4 triệu người, gồm 148 xã, phường (133 xã và 15 phường), là vùng đất đầy tiềm năng, bản lĩnh và có nhiều cơ hội bứt phá trong thời đại mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước, tạo cơ sở thuận lợi vững chắc cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế và lãnh đạo doanh nghiệp FDI tiêu biểu trong Chương trình “Phú Thọ - Hội tụ, Hợp tác và Phát triển”.

Tỉnh Phú Thọ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 trong bối cảnh chính trị, kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo; an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Cả hệ thống chính trị tập trung hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, tháo gỡ kịp thời khó khăn, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động dần ổn định. Bên cạnh đó, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực, trong đó có ASEAN. Dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến khó lường, trái quy luật, cùng với các vấn đề an ninh phi truyền thống tiếp tục là những thách thức lớn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã thống nhất quan điểm trong chỉ đạo, điều hành phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách của Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, tổ chức; triển khai sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch vào thực tiễn; tập trung cao độ cho công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực: Đất đai, môi trường, đô thị, tài chính - ngân sách, đầu tư... Tăng cường đôn đốc tiến độ các dự án, nhất là dự án lớn về giao thông, đô thị, thương mại... Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên, đồng thời quyết liệt giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh... Tập trung đổi mới, phát triển các lĩnh vực: Thu hút đầu tư, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch...

Trên cơ sở thống nhất về quan điểm chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Xây dựng kịch bản và giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương để chỉ đạo, tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với tinh thần nỗ lực vượt lên khó khăn, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, nắm chắc tình hình thực tiễn để có phản ứng kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Thành lập tổ chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư các dự án lớn, trọng điểm; tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, buổi làm việc để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, mở rộng xuất khẩu; triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững; xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên, đồng thời quyết liệt giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguyên vật liệu triển khai các dự án; sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời thể chế hóa các quy định pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền; bàn giao tài chính ngân sách Nhà nước, bàn giao các dự án đầu tư công giữa các tỉnh cũ với tỉnh mới, giữa cấp huyện cũ với cấp tỉnh và cấp xã mới; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc và tôn giáo; giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Đoan Hùng do tập đoàn Amata (Thái Lan) làm nhà đầu tư.

Với sự quyết liệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự nỗ lực của UBND tỉnh và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân trong tỉnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được rất tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể:

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP (giá so sánh) ước đạt 10,52% năm 2025, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô nền kinh tế tiếp tục gia tăng, giá trị GRDP giá hiện hành đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại với công nghiệp - xây dựng chiếm 55,4%, dịch vụ 32,1% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,5%. Đây là xu hướng phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn, khi công nghiệp hiện đại và dịch vụ chất lượng cao trở thành động lực dẫn dắt.

Tổng thu ngân sách năm 2025 dự kiến ước đạt 57.409 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay của cả 3 tỉnh, đạt 127,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 136,6% so với số thực hiện năm 2024. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được đổi mới, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm thu hút, phát triển một số thị trường mới, tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Đông... Năm 2025, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt 1,51 tỷ USD (trong đó tăng vốn 50%), bằng 143% kế hoạch, tăng 64% so với năm 2024; vốn DDI đạt 260,488 nghìn tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với năm 2024. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao, trong đó có khoảng 4.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 44,2% so với cùng kỳ và có gần 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22% so với năm 2024; đến nay toàn tỉnh có khoảng 41.800 doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tháng 11/2025 tại Quảng Ninh.

Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 là tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân trọng điểm về khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, khu đô thị, khu dân cư. Tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như: Đường kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ); tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ... Đến hết năm 2025 lũy kế hoàn thành 4.460 căn nhà ở xã hội, đạt 115% so với kế hoạch (3.877 căn); trong đó, riêng năm 2025 ước hoàn thành 2.913 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ tăng trưởng cao. Công nghiệp vẫn là đầu tàu với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 26,8%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,3%. Sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ lực như máy tính xách tay (kể cả notebook và subnotebook) tăng 74,9%; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 38,5%; điện sản xuất tăng 6,5%, tiếp tục khẳng định sự nổi bật của nhóm công nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, các ngành truyền thống như xi măng, gạch ốp lát, thức ăn chăn nuôi... cũng tăng trưởng tốt, góp phần duy trì tính đa dạng và ổn định của nền công nghiệp. Khu vực nông nghiệp vẫn giữ được sự ổn định và đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế nông thôn. Mặc dù chịu tác động của thời tiết cực đoan, năng suất và sản lượng nhiều cây trồng chủ lực như lúa, ngô, rau màu, chè, bưởi, chuối vẫn đạt mức cao hơn so cùng kỳ năm 2024. Chăn nuôi có sự chuyển dịch mạnh theo hướng tập trung và ứng dụng công nghệ cao; đàn gia cầm tiếp tục tăng trưởng, đàn trâu và đàn bò giảm nhẹ do điều kiện chăn thả truyền thống gặp khó khăn. Ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi làm giảm đàn lợn và sản lượng thịt lợn trên địa bàn tỉnh. Thủy sản ổn định cả về diện tích và sản lượng, đạt 83,5 nghìn tấn, tăng 4,75%. Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục được chú trọng với tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,52%, thể hiện sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục ghi dấu ấn trong năm 2025, khi toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn, chiếm 63,2%, trong đó có 3/84 xã đạt chuẩn nâng cao và 525 khu dân cư kiểu mẫu. Đây là kết quả nổi bật giữa chính quyền và người dân trong việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cải thiện chất lượng sống và phát triển sản xuất nông thôn theo chuỗi giá trị. Thương mại, dịch vụ và du lịch có sự bứt phá rõ rệt, cho thấy hiệu quả của các chính sách kích cầu của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 199 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%. Xuất nhập khẩu duy trì sự ổn định với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,8 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2024. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh đón 14,5 triệu lượt khách, tăng 11%, doanh thu đạt 14,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7%, cho thấy hạ tầng kết nối của tỉnh đang cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy chuỗi cung ứng. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 355,9 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2024.

Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; tập trung tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh của các địa phương và của tỉnh. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn được quan tâm. Hoạt động thể dục thể thao phát triển sâu rộng, đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao của quốc gia và quốc tế, vận động viên của tỉnh đạt thành tích cao tại các giải đấu ở trong và ngoài nước. Giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến gắn với chuyển đổi số trong dạy và học. Mạng lưới trường, lớp được rà soát, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục đạt kết quả cao, năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 99,72%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác y tế được chú trọng; đảm bảo cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên địa bàn. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ. Lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Những kết quả đạt được thể hiện rõ sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn; sự linh hoạt, sáng tạo trong việc nghiên cứu, vận dụng các chính sách vào thực tiễn của Đảng bộ, chính quyền các cấp, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh và là kết quả của cả quá trình phấn đấu thực hiện trong nhiều năm qua, nhiều nhiệm kỳ qua. Kết quả đạt được năm 2025 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Phú Thọ.

Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Tuyền là điểm đến của các nhà đầu tư chiến lược. Ảnh: Văn Cường

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2025, để cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng mục tiêu cho năm 2026 làm tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, mục tiêu tổng quát tỉnh đề ra là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; chú trọng phát triển các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân. Cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả hơn. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP phấn đấu đạt 11% so với năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 126,5 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,3 triệu đồng/tháng, tổng thu ngân sách phấn đấu đạt 58 nghìn tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch; số doanh nghiệp hoạt động tăng lên 33 nghìn doanh nghiệp...

Để đạt những mục tiêu này, bên cạnh triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm 2026, chúng ta phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai các nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí thực thi thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao, cải thiện chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị.

Hai là, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2026, trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tập trung triển khai các Nghị quyết chiến lược của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về phát triển giáo dục và đào tạo; về một số giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; thúc đẩy liên kết vùng theo Nghị quyết 11-NQ/TW.

Ba là, giữ vững sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kịp thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng và nguồn lực xã hội của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp cơ cấu lại ngành, lĩnh vực theo hướng hiện đại, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường quản lý tài chính, tín dụng chặt chẽ, hiệu quả; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư thực chất hơn, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm, có công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ “xanh”; tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch.

Bốn là, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó: Triển khai đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, hiệu quả, thực chất giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến từ tỉnh đến cơ sở; giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Năm là, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó tiếp tục triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Xây dựng không gian làm việc, hỗ trợ điểm sản xuất, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Duy trì, nâng cấp, khai thác các hệ thống dùng chung của tỉnh đảm bảo các ứng dụng có chất lượng tốt, được khai thác thường xuyên, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng số.

Sáu là, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo gắn kết với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường. Tập trung hoàn thiện, số hóa quản lý hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính, khoáng sản, bảo vệ môi trường theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất, mang tính tích hợp. Thực hiện di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm ra ngoài trung tâm đô thị theo lộ trình. Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai.

Bảy là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nội vụ, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định. Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp; phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phân cấp quản lý quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn bị điều kiện triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo KPI. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các địa phương, lĩnh vực có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm; các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Tám là, giữ vững và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và các chính sách liên quan đến quốc phòng. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12- NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế. Chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường giao lưu Nhân dân, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế.

Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh