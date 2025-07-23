Đình Bắc sắm vai “siêu dự bị,” U23 Việt Nam “nhọc nhằn” vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á

Các bàn thắng của Phạm Lý Đức và Đình Bắc giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Campuchia, qua đó giành quyền vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 với ngôi đầu bảng B.

Đình Bắc lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1. (Ảnh: VFF)

Tối 22/7, Đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Campuchia, qua đó giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và tiến vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng B.

Trong khoảng 15 phút đầu trận, U23 Việt Nam là đội kiểm soát thế trận nhưng không thể áp sát khung thành của U23 Campuchia. Những pha dứt điểm từ khoảng cách xa của Văn Trường hay Quốc Việt đều không gây ra “sức sát thương” cho đối thủ Campuchia.

Phút thứ 20, trung vệ Lý Đức đưa bóng vào lưới Campuchia nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Trong thế trận mà U23 Campuchia chơi pressing tốt và hạn chế các tình huống phối hợp bóng ngắn, U23 Việt Nam tìm được bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định.

Phút thứ 35, Khuất Văn Khang thực hiện quả đá phạt góc treo bóng hướng đến cột xa. Trung vệ Lý Đức một lần nữa chọn vị trí chính xác và đánh đầu tung lưới U23 Campuchia, “mở điểm” cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Quốc Việt tạt bóng thuận lợi để Khuất Văn Khang đánh đầu cận thành, tuy nhiên thủ thành Reth Ly Heng đã xuất sắc đổ người cứu thua cho U23 Campuchia.

Bước sang hiệp 2, U23 Campuchia gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Vann Vit đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Trung Kiên, nhưng tiền vệ Võ Anh Quân đã kịp thời bọc lót và phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sức ép mà U23 Campuchia tạo ra được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút thứ 63, khi cầu thủ vào sân thay người là Mon Rado bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên Gyotoku Koji.

Nhận bàn thua, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định đưa Đình Bắc, Thành Đạt và Công Phương vào sân nhằm tìm kiếm chiến thắng và sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả.

Phút thứ 83, Thành Đạt treo bóng để Đình Bắc bật cao đánh đầu, lái bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Reth Ly Heng, ấn định chiến thắng 2-1 cho "Những Chiến binh Sao Vàng."

Giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến vào bán kết Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 với vị trí nhất bảng B.

Hai lượt trận bán kết sẽ cùng diễn ra trong ngày 25/7. Theo phân nhánh, U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines, trong khi U23 Indonesia sẽ đấu với U23 Thái Lan.

Nguồn TTXVN