Dính thắng lưỡi ở trẻ: Khi nào cần can thiệp?

Dính thắng lưỡi là một dị tật bẩm sinh, xuất hiện ngay từ khi trẻ chào đời. Nguyên nhân chủ yếu do dây thắng lưỡi - lớp màng mỏng nằm dưới lưỡi - bị ngắn hoặc bám thấp, khiến lưỡi không thể cử động linh hoạt như bình thường. Mặc dù không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng, song nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, dính thắng lưỡi có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng ăn uống, phát âm và sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, cha mẹ cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám nếu phát hiện một trong những dấu hiệu bất thường như: Đầu lưỡi không thể thè ra ngoài môi; lưỡi không chạm được lên vòm miệng; khi trẻ khóc hoặc thè lưỡi, đầu lưỡi có hình trái tim, hình nhọn hoặc vuông; dây thắng lưỡi ngắn, hạn chế rõ rệt vận động của lưỡi; răng cửa hàm dưới bị nghiêng hoặc xuất hiện khe hở. Đặc biệt, trẻ có biểu hiện bú khó, phát âm không rõ, chậm nói cần được kiểm tra sớm để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” can thiệp.

Về mặt chuyên môn, dính thắng lưỡi được chia thành bốn cấp độ. Ở cấp độ 1 - mức độ nhẹ nhất, thắng lưỡi dài từ 12 đến 16 mm, thường chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động của lưỡi. Cấp độ 2 có chiều dài thắng lưỡi từ 8 đến 11 mm, bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu dính lưỡi; trường hợp này cần được theo dõi và can thiệp nếu có chỉ định của bác sĩ.

Cấp độ 3 là khi thắng lưỡi chỉ còn từ 3 đến 7 mm, phanh lưỡi ngắn rõ ràng, cần can thiệp kịp thời để tránh ảnh hưởng đến phát âm và sinh hoạt khi trẻ lớn lên. Cấp độ 4 là mức độ nặng nhất, thắng lưỡi dưới 3 mm, gần chạm sàn miệng; phẫu thuật cắt thắng lưỡi cần được thực hiện càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia y tế cho biết, nếu dính thắng lưỡi không được phát hiện và điều trị đúng thời điểm, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc nuốt, nói ngọng, phát âm không chuẩn, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, học tập và sự tự tin trong cuộc sống sau này. Do đó, việc sàng lọc sớm và tư vấn chuyên khoa đóng vai trò hết sức quan trọng.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều cơ sở y tế đã áp dụng công nghệ laser trong điều trị dính thắng lưỡi, mang lại hiệu quả cao và an toàn cho trẻ. So với phương pháp truyền thống bằng kéo hoặc dao phẫu thuật, cắt thắng lưỡi bằng laser có nhiều ưu điểm vượt trội như: Ít đau, ít chảy máu do laser cầm máu ngay trong quá trình can thiệp; độ chính xác cao, hạn chế tổn thương mô lành xung quanh; an toàn cho mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người lớn; không cần khâu, vết cắt nhỏ tự lành, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thời gian thực hiện nhanh, chỉ từ 5 đến 15 phút, trẻ hồi phục sớm và không cần nằm viện.

Thực tế cho thấy, sau khi được can thiệp đúng cách, khả năng ăn uống, phát âm và sự tự tin trong giao tiếp của trẻ được cải thiện rõ rệt, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện về thể chất và ngôn ngữ.

Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ không nên chủ quan trước những biểu hiện bất thường ở lưỡi của trẻ. Khi nhận thấy con có các dấu hiệu nghi ngờ dính thắng lưỡi, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và can thiệp kịp thời, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, hòa nhập tốt trong học tập và cuộc sống.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Bền

( Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)