ĐKVĐ thế giới Lại Lý Huynh bị loại sớm ở giải cờ tướng quốc gia

Đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh thua Phí Mạnh Cường ở tứ kết giải cờ tướng quốc gia, không thể bảo vệ danh hiệu.

Lại Lý Huynh đứng đầu vòng bảng, gặp người đứng thứ tám là Phí Mạnh Cường ở tứ kết chiều nay 7/4. Sau khi hòa ván cờ tiêu chuẩn, hai kỳ thủ phải đấu cờ nhanh chớp để phân thắng bại. Trong ván cờ nhanh, Lý Huynh rơi vào thế yếu nhưng vẫn cầm hòa.

Đến ván chớp, ĐKVĐ thế giới cầm quân đen và hơn một quân. Nhưng trong lúc thời gian của hai bên gần cạn, Lý Huynh bị đối thủ thí xe và chiếu hết trong một nước kế tiếp.

Lại Lý Huynh (trái) trong ván đấu với Phí Mạnh Cường ở tứ kết cờ tướng quốc gia ở Lào Cai chiều 7/4/2026. Ảnh: TLKĐ

Sau khi thất bại, Lý Huynh ngả đầu ra sau ghế, hai tay ôm đầu và tỏ vẻ thất thần. Sau đó, anh đứng dậy rời đi. Trong khi đó, Mạnh Cường đứng gần bàn đấu, nói run run: "Tôi quá xúc động. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này".

Phí Mạnh Cường 31 tuổi, là Kiện tướng Quốc gia, chưa từng vô địch toàn quốc. Đây là lần đầu anh vào bán kết nội dung cờ tiêu chuẩn quốc gia, và cũng là lần đầu thắng Lý Huynh ở một giải đấu lớn như vậy.

Lý Huynh 36 tuổi, sáu lần vô địch quốc gia năm 2013, 2014, 2016, 2018, 2021 và 2025. Anh nổi tiếng nhờ chức vô địch cờ nhanh thế giới 2022, và đặc biệt là vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới 2025, chấm dứt thế độc tôn 35 năm của Trung Quốc.

Thế cờ sau nước xe 7 bình 4 của Lý Huynh (quân đen), khi chỉ còn một giây. Anh đang hơn một pháo và chiếm ưu thế thắng, nhưng cạn giờ nên mắc sai lầm.

Phí Mạnh Cường lập tức thí xe vào sĩ để chiếu. Lý Huynh xin thua ngay vì sẽ bị chiếu hết ở nước kế tiếp.

Vua đen không thể chạy lên vì đã bị mã chặn.

Phong độ của Lý Huynh sau khi vô địch thế giới thất thường. Nhưng tháng trước, anh giành vị trí á quân siêu giải cờ tướng Ngũ Dương ở Trung Quốc, dù phải đương đầu những kỳ thủ hàng đầu thế giới. Vì thế, thất bại trước Mạnh Cường vẫn là cú sốc lớn với kỳ thủ sinh năm 1990. Với trận thua này, anh vẫn chưa thể cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch quốc gia của Trềnh A Sáng.

Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 12/4 tại Nhà thi đấu TDTT Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái (cũ). Ở hệ vô địch, các kỳ thủ thi đấu cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sĩ 7 vòng để chọn ra tám người điểm cao vào vòng loại trực tiếp, trước khi xác định nhà vô địch qua các trận knock-out. Nếu hòa ở cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ sẽ phân định thắng thua bằng cờ nhanh rồi cờ chớp.

Ngoài ra, giải còn có các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và siêu chớp, cùng bảng truyền thống dành cho những kỳ thủ chưa có thành tích cao ở hệ vô địch.

Các cặp đấu khác ở tứ kết là Hà Văn Tiến - Vũ Quốc Đạt, Trần Hữu Bình - Đào Văn Trọng và Đào Cao Khoa - Nguyễn Thành Bảo.

