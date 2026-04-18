Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Hướng tới kỷ niệm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026, ngày 18/4 (tức ngày 2/3 âm lịch), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh.

Đoàn công tác do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Cùng đi có các đồng chí: Cao Thị Hòa An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Đón và cùng đi với đoàn về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trang trọng chỉnh dải băng vòng hoa tri ân công đức Tổ tiên tại Lăng Hùng Vương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, tại Điện Kính Thiên, đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Trước anh linh Tiên tổ, thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã báo cáo những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng vươn lên để xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh, bản sắc, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trang trọng chỉnh đai hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, đoàn đã đặt lẵng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã năm Đền Giếng. Trước hình ảnh lịch sử, các đại biểu cùng ôn lại lời căn dặn bất hủ của Người: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim. Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ đã có những trao đổi về tình hình đời sống của bà con gốc Phú Thọ đang sinh sống, lập nghiệp tại Đắk Lắk.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, cộng đồng người con quê hương Đất Tổ tại Tây Nguyên luôn là một bộ phận quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương và là sợi dây kết nối bền chặt tình đoàn kết giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong.

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, thể hiện tình đoàn kết giữa hai địa phương.

Chuyến dâng hương về nguồn không chỉ là hoạt động tâm linh ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp để lãnh đạo hai địa phương tăng cường sự gắn kết, cùng hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Đinh Vũ