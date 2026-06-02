Phường Việt Trì cụ thể hóa các nghị quyết trọng tâm

Thực hiện đồng bộ 4 nội dung chuyên đề lớn về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cùng các nghị quyết quan trọng của Trung ương, phường Việt Trì đang tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần khẳng định vai trò đô thị trung tâm tỉnh.

Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ phường Việt Trì hiện có 122 tổ chức cơ sở đảng (21 đảng bộ cơ sở, 50 chi bộ cơ sở, 51 chi bộ trực thuộc) với 9.187 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, đề án của Trung ương và của Tỉnh ủy, bảo đảm kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Việc học tập, quán triệt được tổ chức linh hoạt với nhiều hình thức, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt bình quân 97%.

Xây dựng phường Việt Trì phát triển thành đô thị trung tâm đóng vai trò hạt nhân trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì cho biết: "Sau khi tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thành các chương trình, kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực. Trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao đời sống Nhân dân.

Một trong những kết quả nổi bật là việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện; tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc phân cấp được thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội của phường Việt Trì tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tổng thu trên địa bàn đạt hơn 1.178 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 834 tỷ đồng, bằng 232,3% kế hoạch giao. Tổng chi ngân sách gần 500 tỷ đồng. Địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Hiện phường có 1.255 doanh nghiệp đang hoạt động, riêng năm 2025 có thêm 30 doanh nghiệp thành lập mới. Nhiều khu đô thị mới được đầu tư, đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo phường Việt Trì kiểm tra công tác quy hoạch các dự án.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường đạt 96,27/100 điểm, xếp thứ 2/148 xã, phường trong toàn tỉnh; mức độ hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm.

Chuyển đổi số tạo động lực đổi mới

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Việt Trì đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng ủy phường đã ban hành 92 văn bản nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt từ 91 - 93%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%; hơn 90% hồ sơ được số hóa. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử và 100% văn bản đi được ký số theo quy định.

Phường Việt Trì đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Mạng 3G, 4G được phủ sóng trên toàn địa bàn; mạng 5G đã phủ sóng tại các cơ quan, đơn vị và khu công nghiệp đang hoạt động; trên 80% hộ gia đình sử dụng internet cáp quang.

Việc ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng cũng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt gần 100%; nhiều chi bộ thực hiện đánh giá sinh hoạt định kỳ trên môi trường số. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được chú trọng; đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, phường giải quyết việc làm cho 860 lao động, vượt kế hoạch đề ra; số hộ nghèo giảm còn 47 hộ, hộ cận nghèo còn 28 hộ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,24%; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Nhân viên y tế phường khám bệnh cho trẻ em.

Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Thời gian tới, phường tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nhiều dự án trọng điểm sẽ tiếp tục được triển khai như Quảng trường Hùng Vương, hồ Đồng Cận, hồ sinh thái Đồng Lẻ, các tuyến giao thông đô thị, công trình văn hóa, khu vui chơi công cộng và hệ thống chiếu sáng đô thị.

Cùng với đó, phường định hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, từng bước xây dựng phường Việt Trì trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Tuấn