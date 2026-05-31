Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Villamor Airbase, Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN, đồng thời tiếp thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên của ASEAN, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Những năm gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, biển và đại dương, an ninh-quốc phòng, đồng thời phối hợp tốt trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD. Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng với lượng khách Philippines đến Việt Nam và số chuyến bay giữa hai nước tăng mạnh.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và định hướng tầm nhìn cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Theo nhandan.vn