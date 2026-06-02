Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở - Kỳ 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã “mạnh về thực thi”

Năm 2026 được tỉnh xác định là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 14/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về “giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Một trong những nội dung cốt lõi của Nghị quyết là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã “mạnh về thực thi”, tạo sự chuyển biến thực sự về “chất” trong hoạt động công vụ.

Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn thường xuyên đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế.

Đảm bảo thực chất trong đánh giá cán bộ

Quan điểm cốt lõi, xuyên suốt của Nghị quyết số 27-NQ/TU là việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) cấp cơ sở phải được tiến hành thường xuyên, khoa học và hiệu quả. Đặc biệt là chuẩn hóa năng lực CB,CC,VC cơ sở theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng đội ngũ CB,CC,VC cấp cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 chủ động kiến tạo, dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số, đảm bảo hai yếu tố cốt lõi: Đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng, liêm chính, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ theo KPI, dữ liệu số và “đo lường bằng kết quả đầu ra”, tỉnh Phú Thọ sẽ chuyển mạnh từ đánh giá định tính sang đánh giá định lượng, lấy hiệu quả công việc và dữ liệu số làm căn cứ trung tâm trong quản lý cán bộ. Xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ theo 4 nhóm chỉ số KPI: Kết quả thực hiện nhiệm vụ; mức độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; năng lực phối hợp liên ngành; kỷ luật, kỷ cương và liêm chính công vụ.

Trước đó, thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025, Kết luận số 198-KL/TW, ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW, ngày 31/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc triển khai việc tự đánh giá, nhận mức xếp loại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quý I/2026. Kết quả xếp loại đối với 647 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có 20,6% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 79,4% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy định về bộ tiêu chí, chỉ số KPI trong đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và CB,CC,VC khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã; triển khai thực hiện từ tháng 6/2026. Quan điểm là đổi mới, hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của người dân, xây dựng hệ thống đánh giá đa chiều, định lượng hóa phù hợp với từng chức danh, tập trung vào bốn nhóm chỉ số (KPI), ứng dụng nền tảng số và dữ liệu trong theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc.

Cần những giải pháp đột phá, linh hoạt

Trao đổi về chất lượng và thực tế hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay, đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn cho biết: Xã Lương Sơn thời gian vừa qua đã tiếp nhận 2 cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh về công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã. Theo yêu cầu về công tác cán bộ, Đảng ủy đã chỉ đạo biệt phái 2 cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang công tác tại khối chính quyền. Việc điều động, biệt phái được thực hiện đúng quy định, góp phần giải quyết hiệu quả những công việc đột xuất, cấp bách của xã liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế như: Chất lượng CB,CC,VC không đồng đều (cán bộ cùng một vị trí việc làm nhưng chất lượng tham mưu rất khác nhau); khối lượng công việc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã rất lớn, phạm vi nhiệm vụ rộng, nhiều lĩnh vực có tính chất chuyên sâu, phát sinh thường xuyên và yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng tham mưu. Một số lĩnh vực chưa có hoặc thiếu công chức chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu (kế toán, y tế, giáo dục và đào tạo...) hoặc chưa có cán bộ chuyên môn sâu (đầu tư công, công nghệ thông tin - chuyển đổi số, địa chính, quy hoạch...).

Thực tế diễn ra tại Lương Sơn cũng đang diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh đòi hỏi cần sự linh hoạt và những giải pháp mang tính đột phá để thực sự nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã.

Từ thực tế ở cơ sở, Nghị quyết số 27-NQ/TU đã chỉ rõ những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp để phát huy hiệu quả 3 nguồn cán bộ hiện có ở cơ sở: Cán bộ từ tỉnh điều động về, cán bộ từ cấp huyện (cũ) chuyển xuống và cán bộ tại chỗ; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tăng cường bố trí cán bộ cấp tỉnh về xã hoặc giữa các xã thông qua hình thức điều động, luân chuyển, biệt phái; ưu tiên hỗ trợ các xã thuộc vùng sâu, vùng xa; kết hợp các hình thức tuyển chọn khác nhau để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho cơ sở.

Tỉnh sẽ tập trung thực hiện Đề án đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực nổi trội giai đoạn 2026 - 2030; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và các lĩnh vực chuyên sâu. Nghiên cứu, thực hiện cơ chế thử thách có thời hạn đối với một số vị trí trọng yếu; thực hiện luân chuyển ngang từ các cơ quan cấp tỉnh về cơ sở, luân chuyển có mục tiêu; bố trí cán bộ theo địa bàn. Thí điểm luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực về cơ sở; hoàn thành chủ trương Bí thư Đảng ủy cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chế độ chính sách đặc thù để xây dựng đội ngũ trí thức, thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ cho phù hợp với quy định của Trung ương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương cùng với tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo của cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Dương Liễu