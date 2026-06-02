Việt Nam thúc đẩy tham gia toàn cầu đối với Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Ngày 17/4/2026, Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á và là nước thứ ba trên thế giới hoàn tất thủ tục phê chuẩn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, ngày 1/6, trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 35 của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và Tư pháp hình sự (CCPCJ 35) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Vienna (Áo), Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Từ Hà Nội tới tham gia toàn cầu: Thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.”

Tọa đàm có sự tham dự của Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các Tổ chức quốc tế tại Vienna (Áo); đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện UNODC cùng đại diện các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo đại biểu, tạo ra diễn đàn trao đổi thực chất về việc thúc đẩy ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, khẳng định việc mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025 là một cột mốc quan trọng đối với hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng.

Lễ mở ký Công ước không chỉ khép lại một tiến trình đàm phán đa phương kéo dài nhiều năm mà còn mở ra giai đoạn mới hướng tới việc đưa các cam kết quốc tế vào thực tiễn.

Công ước là minh chứng rõ nét cho vai trò của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, hoạt động vượt qua mọi ranh giới địa lý và pháp lý, không quốc gia nào có thể đơn phương ứng phó hiệu quả nếu thiếu các cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin và tương trợ tư pháp quốc tế.

Đại diện Việt Nam cho biết ngày 17/4/2026, Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á và là nước thứ ba trên thế giới hoàn tất thủ tục phê chuẩn.

Việc phê chuẩn sớm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực được quy định trong Công ước.

Việt Nam đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm hoàn tất các thủ tục trong nước để ký kết và phê chuẩn Công ước, góp phần thúc đẩy Công ước sớm có hiệu lực và mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng.

Tại tọa đàm, ông Chu Tuấn Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng năng lực, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, thông qua việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, nâng cao năng lực thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Việt Nam hiện đang xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Công ước ở cấp quốc gia, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác song phương, khu vực và đa phương trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, Việt Nam đang phối hợp với UNODC và các đối tác quốc tế thúc đẩy việc thành lập Trung tâm khu vực về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Trung tâm dự kiến sẽ là đầu mối hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực và thúc đẩy hợp tác thực tiễn giữa các quốc gia trong khu vực.

Đại diện UNODC khẳng định Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là thành quả của quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, tạo dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, điều tra và truy tố tội phạm mạng.

UNODC cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng Công ước, từ đàm phán, vận động thông qua văn kiện đến việc đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội năm 2025 và sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong năm 2026.

Các ý kiến trao đổi cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với việc thúc đẩy ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội; ghi nhận vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong quá trình này. UNODC cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các nước xem xét ký và phê chuẩn Công ước.

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024 và mở ký tại Hà Nội vào tháng 10/2025, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là điều ước quốc tế đa phương toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực này.

Lễ mở ký được nước chủ nhà Việt Nam tổ chức hết sức thành công với 72 nước đã đặt bút ký Công ước Hà Nội ngay tại buổi lễ, tạo khởi đầu thuận lợi cho việc thúc đẩy Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và trở thành khuôn khổ hợp tác quốc tế mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

Theo Vietnam+