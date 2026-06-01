Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Ngày 8/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Thọ xác định đây là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, là nền tảng cốt lõi để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, do đó tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) cấp cơ sở.

Đội ngũ cán bộ xã Lập Thạch được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kỳ 1: Đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, công tác sắp xếp, bố trí CB,CC cấp xã đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc của Đảng, quy định của Nhà nước. Đội ngũ CB,CC cấp xã được kiện toàn; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên; phương thức làm việc mới từng bước hình thành. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cán bộ ở các xã vùng khó khăn, chất lượng một bộ phận cán bộ ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới... đang là những khó khăn, thách thức đặt ra mà tỉnh phải tập trung giải quyết.

Nỗ lực sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở

Tính đến ngày 15/5/2026, toàn tỉnh có 65.823 cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) cấp xã (10.331 công chức, 55.492 viên chức). Trong đó, trình độ chuyên môn đại học trở lên có 59.784 đồng chí, đạt 91%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 17.720 đồng chí, đạt 27%. Nhìn chung, đội ngũ CB,CC,VC cấp cơ sở của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, cơ bản đủ về số lượng, hầu hết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã tiến hành rà soát, sàng lọc, chủ động bố trí, điều động, biệt phái hơn 750 trường hợp về công tác tại xã, phường. Ở cấp xã đã sắp xếp 140/148 Bí thư Đảng ủy xã, phường; 137/148 Chủ tịch UBND xã, phường và 100% Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường không phải là người địa phương. Đây là giải pháp có tính đột phá, thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc ưu tiên nguồn lực cho cơ sở, bảo đảm bộ máy cấp xã vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả và thông suốt trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc rà soát, xây dựng phương án kiện toàn, bố trí, tăng thêm 74 Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Các sở, ban, ngành tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ sở theo phương châm “đồng hành, hỗ trợ, dẫn dắt”. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên, phương thức làm việc đã chuyển biến theo hướng khoa học, linh hoạt. Hoạt động của cấp ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội ở 148 xã, phường từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận công tác cán bộ cấp cơ sở còn một số hạn chế, như chất lượng của đội ngũ CB,CC,VC chưa đồng đều. Năng lực lãnh đạo, quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm của một bộ phận cán bộ ở cơ sở chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giải quyết công việc hằng ngày chưa kịp thời; còn có biểu hiện ngại tư duy, ngại đổi mới, ngại sáng tạo... Một bộ phận CB,CC,VC ở cơ sở chưa theo kịp với tiến độ, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cán bộ; mất cân đối giữa các ngành, nghề, nhiều cán bộ ở chuyên ngành khoa học xã hội (33%) và văn hoá nghệ thuật (21%), nhưng lại thiếu cán bộ ở chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý giáo dục, y tế. Đáng chú ý, cán bộ có chuyên ngành khoa học công nghệ, quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường chỉ chiếm 1,5% tổng số cán bộ được điều động về xã; thể hiện rõ nhất là một số địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hạn chế còn thiếu hụt cán bộ.

Trước tình hình đó, các xã đã chủ động rà soát đội ngũ hiện có, gửi văn bản báo cáo Sở Nội vụ, đăng thông báo thu hút cán bộ về làm việc. Đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn cho biết: Xã đã có văn bản thông báo công khai, rộng rãi về việc cần tiếp nhận 25 chỉ tiêu về công tác tại UBND xã. Cụ thể là phòng Kinh tế còn thiếu 11 chỉ tiêu, phòng Văn hoá - Xã hội 9 chỉ tiêu, Văn phòng HĐND và UBND 2 chỉ tiêu, Trung tâm Phục vụ hành chính công 3 chỉ tiêu. Nếu lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận vượt quá số chỉ tiêu trên thì xã sẽ ưu tiên người có trình độ chuyên môn cao hơn; con đẻ của người có công, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh; người có thành tích công tác cao hơn trong 6 năm gần nhất; người có hộ khẩu thường trú tại xã Lạc Sơn...

Các xã cũng chủ động tiến hành rà soát và công bố công khai nhu cầu tiếp nhận cán bộ như Đà Bắc, Hợp Kim, Bao La, Pà Cò, Bình Xuyên... Sở Nội vụ cũng có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh thông báo về việc rà soát điều động, tăng cường, biệt phái và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Cùng với bổ sung số lượng, tỉnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cơ sở nói riêng. Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về “Bồi dưỡng CB,CC tỉnh Phú Thọ năm 2026”. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức 27 lớp với 3.544 lượt cán bộ tham gia. Các lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức theo nhóm đối tượng: Nhóm lãnh đạo chủ chốt của phường, xã có tính đô thị hóa cao; nhóm các xã nông thôn, miền núi và bồi dưỡng cho công chức chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã. Đặc biệt là tỉnh sẽ tổ chức bồi dưỡng công chức cấp tỉnh, cấp xã theo hình thức học trực tuyến trên nền tảng mở MOOC về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi nhiệm vụ, khai thác nền tảng số, trợ lý ảo, sử dụng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; Cơ hội và thách thức từ việc ứng dụng AI để hỗ trợ hoạt động quản lý; Quản trị dữ liệu gắn với chuyển đổi số quốc gia; Bảo đảm an toàn thông tin.

Năm 2026 được tỉnh xác định là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về “giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đảm bảo tăng trưởng 2 con số, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Những điểm cốt lõi trong Nghị quyết và thể hiện quyết tâm tạo đột phá về chất lượng cán bộ cơ sở của tỉnh Phú Thọ thời gian tới sẽ được làm rõ trong kỳ tiếp theo với tiêu đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã “mạnh về thực thi”.

Dương Liễu