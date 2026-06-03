Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hoa Lư, xã Liên Hoà

Chiều 3/6, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dự và chỉ đạo cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 tại Chi bộ thôn Hoa Lư, xã Liên Hòa.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt.

Chi bộ thôn Hoa Lư hiện có 68 đảng viên. Trong tháng 5/2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã Liên Hòa, chi bộ đã tập trung quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trọng tâm là Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 398-CV/ĐU của Đảng ủy xã Liên Hòa về kê khai phiếu đảng viên, cập nhật dữ liệu đảng viên trên nền tảng Đảng viên 4.0.

Các đảng viên thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã đề xuất chi bộ quan tâm tham mưu với cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư máy tính, lắp đặt mạng wifi phục vụ việc điểm danh điện tử và khai thác hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; bố trí khu vui chơi tập trung cho trẻ em trong thôn. Một số ý kiến cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường TL307, đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi bộ thôn Hoa Lư đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đồng chí đề nghị, Chi bộ thôn Hoa Lư tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong các phong trào thi đua, cuộc vận động ở khu dân cư.

Trong tháng 6, chi bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp lại thôn; quan tâm thực hiện chuyển đổi số, khai thác hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lê Minh