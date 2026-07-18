Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là yếu tố quan trọng để đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã Thanh Thủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng ủy xã Thanh Thủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên gắn với lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Công tác lãnh đạo, điều hành được thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; duy trì kiểm đếm tiến độ hàng tuần, tháng, quý; kịp thời ban hành các kết luận, văn bản chỉ đạo đối với những nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, Đảng ủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành; khai thác hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử, văn bản điện tử và các phần mềm quản lý nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát tiến độ nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng cho biết: “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên luôn được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho 15 đồng chí. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử được duy trì tại 100% các chi bộ; đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch cao điểm “45 ngày đêm” tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý đảng viên, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị”.

Đảng ủy xã Thanh Thuỷ tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy xã xác định là giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm tình hình, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc duy trì nền nếp sinh hoạt, Đảng ủy xã triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, thôn. Nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, tập trung bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đảng ủy xã trao quyết định thành lập các chi bộ thôn mới và chỉ định cấp uỷ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ.

Không chỉ đổi mới công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã còn triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Việc kiểm đếm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được duy trì thường xuyên; vai trò phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, địa phương tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; gắn chuyển đổi số với phát triển du lịch thông qua lắp đặt wifi miễn phí tại các điểm du lịch, số hóa di tích lịch sử và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì đà phát triển; chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả. Quan trọng hơn, tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, khi mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu thì chủ trương, nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đó cũng là nền tảng để Đảng bộ xã Thanh Thủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Thu Hà