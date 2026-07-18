Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc và Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. Đây là bước kiện toàn quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, phát huy truyền thống và thế mạnh của ba nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển hiện nay. Ngay sau sáp nhập, nhà trường đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị.

Cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Điểm mới của lớp học là không còn tình trạng giảng viên truyền đạt một chiều và học viên tiếp thu thụ động. Thay vào đó là sự trao đổi sôi nổi, lớp học có hai giảng viên cùng tham gia giảng dạy.

Các giờ giảng được tổ chức theo hướng tăng cường trao đổi, phân tích tình huống thực tiễn, liên hệ địa phương.

Trao đổi về mô hình giảng dạy mới này, đồng chí Hà Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng cho biết: Từ cuối tháng 3/2026, nhà trường bắt đầu triển khai mô hình đồng giảng. Đây là bước đổi mới quan trọng trong phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, chuyển từ hình thức giảng dạy do một giảng viên phụ trách sang phương thức phối hợp giữa hai giảng viên cùng tham gia giảng dạy, tổ chức lớp học và hỗ trợ học viên.

Điểm nổi bật của phương thức này là chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức một chiều sang giảng dạy theo hướng “thực chiến”, đồng kiến tạo tri thức giữa giảng viên và học viên. Trong mỗi giờ học, hai giảng viên phối hợp triển khai bài giảng theo hướng đối thoại, trao đổi, phân tích tình huống thực tiễn, liên hệ thực tiễn địa phương và chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý từ cơ sở. Qua đó, giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức lý luận mà còn nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác.

Thực tế triển khai mô hình tại Trường Chính trị tỉnh sau hơn 3 tháng qua cho thấy, các giờ học trở nên sinh động, tăng tính tương tác giữa giảng viên và học viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc kết hợp giữa giảng viên có thế mạnh về lý luận với giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn đã giúp bài giảng đa chiều, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay.

Việc chủ động triển khai mô hình đồng giảng không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng hiện đại, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” trong giai đoạn hiện nay.

Để triển khai hiệu quả các phương pháp giảng dạy mới, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Sau kiện toàn tổ chức, nhà trường có 90 viên chức, trong đó đội ngũ giảng viên chiếm trên 80%; gần 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Nhà trường hiện có 9 tiến sĩ và 8 nghiên cứu sinh. Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, 100% giảng viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới.

Hằng năm, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện đủ và vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giai đoạn 2021-2025, nhà trường đã tổ chức 98 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 5.803 học viên và 467 lớp bồi dưỡng với gần 52.000 lượt học viên. Nội dung đào tạo ngày càng gắn với yêu cầu thực tiễn, chú trọng trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi số, cải cách hành chính và năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn địa phương.

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở thực hiện việc đồng giảng.

Công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn cũng được đẩy mạnh. Giai đoạn 2021-2025, nhà trường thực hiện 12 đề tài khoa học cấp tỉnh và 85 đề tài cấp cơ sở; xuất bản 29 cuốn sách chuyên khảo cùng 47 số bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Nhiều kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hiện, nhà trường quản lý ba cơ sở với tổng diện tích sử dụng trên 75.700 m2. Hệ thống phòng học, hội trường, thư viện, ký túc xá và các trang thiết bị giảng dạy từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn mức 1. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả đạt được mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới và phát triển trong giai đoạn tới. Nhà trường xác định cần tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 2. Tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dương Liễu