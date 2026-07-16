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Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình gắn xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Chiều 16/7, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình&nbsp;gắn xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnhQuang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động chuyên môn, quản trị bệnh viện và chăm sóc người bệnh.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình&nbsp;gắn xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnhCác đại biểu dự hội nghị.

Trong công tác chuyên môn, Bệnh viện đã khám cho 114.185 lượt người, đạt 44% kế hoạch năm; điều trị nội trú 24.166 lượt bệnh nhân, với 153.012 ngày điều trị, công suất sử dụng giường bệnh đạt 99% kế hoạch.

Bệnh viện cũng triển khai thực hiện 79 danh mục kỹ thuật mới, tổ chức nghiệm thu 50 đề cương nghiên cứu khoa học, thực hiện 20 phiên khám, chữa bệnh từ xa kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương; cử 176 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, hội nghị chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình&nbsp;gắn xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnhĐồng chí Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với việc triển khai ứng dụng khám, chữa bệnh trên nền tảng số, ký số hồ sơ bằng sinh trắc học; 100% khoa, phòng sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử và chữ ký số trong điều hành.

Bệnh viện cũng tiếp nhận 5.200 cuộc gọi qua tổng đài chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người dân đặt lịch khám, giải đáp thủ tục và tiếp nhận phản ánh; trao trả tài sản thất lạc cho 20 trường hợp; hướng dẫn người bệnh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khi khám, chữa bệnh.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình&nbsp;gắn xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnhĐồng chí Nguyễn Hoàng Diệu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ.

Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện đã vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền và hiện vật trị giá hơn 1,112 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức hoạt động đọc sách, tặng 120 cuốn sách cho bệnh nhi; duy trì nhiều chương trình thiện nguyện, khám bệnh miễn phí tại các địa phương trong tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Đảng ủy đã ban hành 87 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; duy trì nền nếp sinh hoạt của 23 chi bộ trực thuộc, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Bệnh viện xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường quản trị tài chính; kiện toàn tổ chức gắn với công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp các chi bộ trực thuộc phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng; phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện công tác xây dựng Đảng VNeID Hòa bình Phát triển Đảng viên Triển khai nhiệm vụ nâng cao phát triển các kỹ thuật chuyên sâu 6 tháng đầu năm Lãnh đạo
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