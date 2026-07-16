Liên Hợp Quốc trao Huy chương Gìn giữ hòa bình cho gần 200 chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam

Nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei đã trao Huy chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc” cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan cá nhân đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vinh dự được đón nhận Huy chương của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình.

Phần thưởng cao quý này được Liên Hợp Quốc trao tặng nhằm ghi nhận những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt khó và bản lĩnh chuyên nghiệp trong suốt nhiệm kỳ công tác tại vùng đất Abyei khắc nghiệt.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh lực lượng Quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA; đại diện chính quyền Đặc khu hành chính Abyei, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị quốc tế và Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm trưởng Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha nhấn mạnh, Huy chương này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là minh chứng cho sự cống hiến thực chất của các bạn. Từ việc biến những điểm giao cắt nguy hiểm thành hạ tầng an toàn, bền vững như cầu Banton, đến việc đảm bảo thông suốt gần 100km huyết mạch giao thông trong môi trường tác chiến khắc nghiệt, các bạn đã khẳng định năng lực kỹ thuật xuất sắc và tinh thần quả cảm.

“Hơn cả những công trình vật chất, các bạn đã thực sự trở thành những “đại sứ mẫu mực”, xây dựng nên những nhịp cầu niềm tin vững chắc giữa cộng đồng địa phương với Liên Hợp Quốc”, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha ghi nhận.

Thay mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự trước sự ghi nhận của Liên Hợp Quốc dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đại tá Phạm Tân Phong biểu dương những thành tích xuất sắc của Đội Công binh số 4 và các sĩ quan cá nhân, khẳng định: "Những tấm huy chương cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và sự chuyên nghiệp của các đồng chí tại địa bàn khắc nghiệt.

“Tôi tin tưởng rằng, mỗi quân nhân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao trong chặng đường còn lại”, Đại tá Phạm Tân Phong nhấn mạnh; đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo Phái bộ UNISFA đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ công tác, Đội Công binh số 4 không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng huyết mạch, mà còn tạo được dấu ấn đậm nét thông qua các hoạt động quân dân sự (CIMIC).

Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tích cực hỗ trợ khám chữa bệnh, tu sửa trường học, làm bàn ghế cho học sinh đã trở thành “nhịp cầu” nhân ái, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và xây dựng lòng tin tại khu vực Abyei.

Theo chinhphu.vn