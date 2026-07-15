Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ - Dấu ấn đổi mới và phát triển

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026) và 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), nhìn lại chặng đường một năm vận hành mô hình tổ chức mới, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ luôn tự hào về những nỗ lực vượt khó, những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp làm việc và những kết quả quan trọng đã đạt được. Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, xây dựng hệ thống thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ Nhân dân.

Thi hành án dân sự tỉnh giao ban chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án kinh tế. Ảnh: Quỳnh Chi

Dấu mốc đặc biệt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy

Năm qua là một dấu mốc đặc biệt đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ quan Thi hành án dân sự của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình được hợp nhất thành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, đồng thời triển khai mô hình thi hành án dân sự một cấp tại địa phương.

Trong bối cảnh ấy, tập thể lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã quán triệt tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa khẩn trương tổ chức lại bộ máy, vừa bảo đảm công việc chuyên môn không bị gián đoạn, từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay mô hình mới đã từng bước đi vào nền nếp. 5 phòng chuyên môn và 17 phòng Thi hành án dân sự khu vực đã hình thành cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến địa bàn. Công chức đến từ 3 địa phương, mang theo những kinh nghiệm, phương pháp và điều kiện công tác khác nhau, đã dần hòa nhập trong một tập thể chung, cùng chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Đổi mới tư duy lãnh đạo, sâu sát trong hành động

Điểm nổi bật sau một năm thực hiện mô hình mới là sự đổi mới rõ nét trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã thành lập các đoàn công tác, trực tiếp làm việc tại 100% phòng Thi hành án dân sự khu vực. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương công vụ và đạo đức nghề nghiệp tiếp tục được siết chặt. Vai trò của người đứng đầu được đề cao theo yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cũng chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chỉ thị, văn bản tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Các quy chế phối hợp liên ngành với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan quản lý đất đai tiếp tục được củng cố, tạo cơ sở tháo gỡ những điểm nghẽn trong xác minh tài sản, xử lý đất đai, cưỡng chế, bán đấu giá và tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp.

Khẳng định hiệu quả mô hình mới

Trong năm 2025, toàn tỉnh đã giải quyết 26.813 việc, với tổng số tiền hơn 6.091 tỷ đồng. Trong số 19.302 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 16.541 việc, đạt tỷ lệ 85,7%, cao hơn 1,65% so với chỉ tiêu được giao. Về tiền, trong hơn 2.100 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hơn 1.304 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 62,1%, cao hơn 10,07% so với chỉ tiêu.

Bước sang năm 2026, khối lượng và giá trị phải thi hành tiếp tục tăng cao. Trong 8 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết 23.619 việc, tương ứng hơn 6.601 tỷ đồng; thụ lý mới 13.628 việc với số tiền hơn 2.220 tỷ đồng. Trong số 19.566 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 11.166 việc, đạt tỷ lệ 57,07%, cơ bản bảo đảm tiến độ chỉ tiêu về việc trong 8 tháng. Về tiền, đã thi hành xong hơn 818,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,34%.

Những con số trên vừa thể hiện hiệu quả bước đầu của mô hình mới, vừa phản ánh trung thực áp lực đang đặt ra. Giá trị của kết quả sau một năm không chỉ nằm ở số việc, số tiền đã thi hành, mà còn ở việc một bộ máy mới trên địa bàn rộng đã được duy trì ổn định; công việc được kiểm soát; quyền lợi của tổ chức, cá nhân tiếp tục được bảo đảm.

Chuyển đổi số - động lực nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Địa bàn rộng, số lượng đơn vị lớn và khối lượng hồ sơ cao đòi hỏi phương thức quản lý mới. Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống quản lý văn bản, văn bản điện tử, chữ ký số và nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự tiếp tục được triển khai.

Lấy người dân làm trung tâm

Thi hành án dân sự là khâu cuối đưa bản án, quyết định của Tòa án vào cuộc sống, liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Mọi biện pháp phải đúng pháp luật, công khai, khách quan. Cơ quan thi hành án dân sự luôn chú trọng tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kiến nghị, phản ánh; vận động thực hiện tự nguyện thi hành án, đồng thời cưỡng chế những trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, chống đối, giữ nghiêm pháp luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân vào tính nghiêm minh, khách quan của pháp luật.

Đoàn kết để đi xa hơn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhìn lại một năm thực hiện mô hình thi hành án dân sự một cấp tại địa phương, điều đáng quý nhất là trong những thời điểm khó khăn, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ vẫn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, để mô hình mới tiếp tục phát huy hiệu quả, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xác định lấy kết quả thực chất làm thước đo; lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng; lấy đổi mới phương pháp quản trị và chuyển đổi số làm động lực.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 81 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam không chỉ là dịp ôn lại chặng đường vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động, mà còn là thời điểm để mỗi người tự soi lại trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với nền tảng đã được tạo dựng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng lòng của toàn thể công chức, người lao động, tin tưởng rằng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng THADS tỉnh Phú Thọ