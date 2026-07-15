Khơi sức dân, vun đắp khối đại đoàn kết - Kỳ 2: Đại đoàn kết - Nguồn lực cho phát triển

Sau khi mở rộng các kênh lắng nghe, phát huy quyền làm chủ và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia vào các quyết sách, điều quan trọng hơn là chuyển sự đồng thuận thành hành động cụ thể. Tại Phú Thọ, sức mạnh đại đoàn kết không chỉ dừng ở những lời hiệu triệu mà đang hiện hữu trong từng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, các mô hình tự quản ở khu dân cư và hàng nghìn mái ấm được dựng lên từ sự sẻ chia của cộng đồng. Khi người dân trở thành chủ thể của các phong trào thi đua, đại đoàn kết đã trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân đã góp công, góp sức tạo nên diện mạo mới cho vùng quê trù phú của xã nông thôn mới nâng cao Liên Châu.

Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết

Trong căn nhà mới rộng 54m2, bà Bùi Thị Miết, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Hợp Hòa, xã Liên Sơn xúc động chia sẻ: "Nhiều năm qua, gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và bà con trong khu dân cư, chưa biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được một ngôi nhà khang trang, kiên cố như hôm nay". Kinh phí xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết của bà Miết được góp sức từ các nhà hảo tâm thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của xã, sự hỗ trợ của anh em họ hàng, nguồn đối ứng của gia đình và bà con trong thôn hỗ trợ ngày công, góp sức để ngôi nhà sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đây là một trong hàng nghìn mái ấm được dựng lên từ chủ trương đúng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Từ năm 2024 đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Sùng A Giàng ở xã Thu Cúc, ông Bùi Văn Thắng ở xã Thung Nai, bà Phan Thị Oanh ở xã Phùng Nguyên, ông Nguyễn Thế Bằng ở xã Sơn Lương đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), lực lượng Công an, Quân đội, các đoàn thể và Nhân dân đã góp công đào móng, vận chuyển vật liệu, dựng nhà. Với phương châm “ai có gì giúp nấy”, nhiều địa phương vận động người dân hỗ trợ vật liệu xây dựng, huy động hàng chục nghìn ngày công giúp các hộ nghèo hoàn thành nhà ở đúng tiến độ.

Hiện MTTQ các cấp đang tiếp tục rà soát, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà ở, sinh kế, khám chữa bệnh và chăm lo các đối tượng yếu thế. Trong 6 tháng đầu năm, gần 102.000 suất quà đã được trao đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Từ chăm lo đời sống Nhân dân, sức mạnh đoàn kết tiếp tục được lan tỏa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bám sát chủ trương của Trung ương, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Thông qua MTTQ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên, người dân được tuyên truyền, vận động tham gia hiến đất mở đường, đóng góp ngày công, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh và thực hiện các mô hình tự quản. Điểm chung trong cách làm là lấy người dân làm trung tâm, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng và nội lực trong Nhân dân. Nhà nước hỗ trợ, MTTQ vận động, Nhân dân bàn bạc, đóng góp, trực tiếp thực hiện và thụ hưởng thành quả. Chính từ sự đồng thuận ấy, nhiều vùng quê đã có những đổi thay rõ nét. Tại xã Phùng Nguyên, trong 5 năm qua, Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến 5.063m2 đất làm đường giao thông, trị giá trên 74 tỷ đồng. Từ nguồn lực của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân, địa phương đã cải tạo, nâng cấp 9,3km đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Nhiều mô hình như “Ánh sáng quê tôi”, “Thắp sáng đường quê”, “Đường hoa phụ nữ xanh - sạch - đẹp”, “Nhà văn hóa khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Từ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được thể hiện rõ. Với sự đồng thuận của Nhân dân và con em xa quê, nhiều khu dân cư đã huy động, lồng ghép các nguồn lực để nâng cấp hệ thống giao thông, rãnh thoát nước, trồng cây xanh, chỉnh trang nhà văn hóa, lắp đặt wifi, camera an ninh và hệ thống chiếu sáng. Điều đáng quý nhất không chỉ là những con đường mới mà là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Mọi việc đều được người dân cùng bàn bạc, cùng thực hiện và cùng gìn giữ để quê hương ngày càng trở thành miền quê đáng sống. Bà Nguyễn Thị Thùy, thôn Sơn Vi 2, xã Phùng Nguyên chia sẻ: Để tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, người dân trong thôn duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần, thay nhau chăm sóc các tuyến đường hoa, phân loại rác thải tại gia đình, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định.

Đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã: Nguyệt Đức, Hội Thịnh và Liên Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nhiều khu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những kết quả ấy là minh chứng cho hiệu quả của phương châm phát huy sức dân, lấy sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân làm nền tảng phát triển. Để tiếp tục đưa các phong trào thi đua, cuộc vận động đi vào chiều sâu, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”- cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, hướng tới phát huy vai trò tự quản, tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của Nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình, có chất lượng cuộc sống ngày càng cao.

Từ những mái ấm đại đoàn kết đến những con đường rộng mở, tuyến đường hoa, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, mỗi công trình, phần việc đều mang dấu ấn của sự chung sức, đồng lòng. Khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm, được bàn bạc, tham gia và thụ hưởng thành quả, sức mạnh đại đoàn kết trở thành nguồn lực nội sinh bền vững, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc.

Tin liên quan: Khơi sức dân, vun đắp khối đại đoàn kết - Kỳ 1: Lắng nghe để hiểu dân hơn Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đang đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các kênh lắng nghe, đối thoại, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Từ những nền tảng số đến Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền với người dân được rút ngắn, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy nguồn lực to lớn trong Nhân dân để xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Phương Thanh