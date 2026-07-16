Hiệu quả lãnh đạo, điều hành từ phương châm “5 rõ” ở xã Hoàng An

Mục tiêu xây dựng xã Hoàng An trở thành vùng đô thị động lực của khu vực Vĩnh Phúc vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít yêu cầu và thách thức trong giai đoạn phát triển mới. Trước yêu cầu đó, Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; phát huy nội lực, tạo chuyển biến toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhận diện khó khăn, tạo lợi thế phát triển mới

Sau sáp nhập, xã Hoàng An dù cận kề vùng đô thị Vĩnh Phúc nhưng vẫn thuộc “vùng lõm” về phát triển kinh tế, điều này đã tác động trực tiếp hiệu quả lãnh đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An Bùi Thị Thủy cho biết: Để tạo động lực và luồng sinh khí mới sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định phải bắt đầu từ khâu then chốt là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất trong triển khai các mục tiêu, chương trình hành động. Đảng ủy lựa chọn giải pháp đột phá là đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong điều hành, tập trung thực hiện ba khâu đột phá gồm: xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cụm công nghiệp Hoàng Lâu đang được triển khai san lấp mặt bằng nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và giải quyết việc làm tại địa phương.

Trong quá trình triển khai, cấp ủy đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và xây dựng mô hình chỉ đạo theo nguyên tắc "5 rõ" gồm: Rõvai trò tập thể - rõ vai trò cá nhân - rõ việc - rõ thời gian - rõ kết quả sản phẩm. Đây được xem là nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở tất cả các lĩnh vực.

Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, đánh giá của tổ chức Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được thực hiện bám sát nguyên tắc của Đảng, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ.

Xã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ được thực hiện đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Đến ngày 30/6/2026, địa phương hoàn thành sáp nhập 28 thôn xuống còn 10 thôn.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Cùng đó, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Việc phát huy dân chủ xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân được từng tổ chức đoàn thể coi trọng, đã chủ động, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Từ các “kênh” thông tin, tham mưu, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, có hướng, biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đặt ra từ cơ sở. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%; thu ngân sách xã đạt trên 717 tỷ đồng, gần gấp 3 lần dự toán HĐND giao. Sáu tháng đầu năm 2026, thu ngân sách đạt 156,274 tỷ đồng, bằng 124% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2026 đạt hơn 61 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm.

Những quyết sách mang tính đột phá

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động của Đảng bộ vào cuộc sống, xã Hoàng An đã hoàn thành lập Quy hoạch chung thời kỳ 2021-2030. Các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội được xác định theo hướng đồng bộ, khoa học và khả thi.

Theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, trên địa bàn xã được quy hoạch hai cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Hoàng An quy mô 63ha và Cụm công nghiệp Hoàng Lâu mở rộng lên 75 ha, hiện đang được đầu tư hạ tầng, dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 9/2026. Đồng thời, địa phương được quy hoạch Khu công nghiệp Hoàng An - Hội Thịnh với quy mô 200ha.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu các thôn, xóm; quy hoạch xã nông thôn mới nâng cao; phát triển đô thị xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Trường THCS An Hòa, xã Hoàng An phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Để hiện thực hóa các quy hoạch, xã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Cấp ủy, chính quyền chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống chính trị; đầu tư nâng cấp hệ thống một cửa điện tử gắn với cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, địa phương ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Đan mới Vương Văn Sở (đứng giữa) tuyên truyền vận động Nhân dân giữ gìn nét đẹp Làng văn hóa kiểu mẫu.

Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là khâu đột phá gắn với định hướng phát triển đô thị, xã Hoàng An đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh giá trị công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Đan Vương Văn Sở cho biết: Với sự đồng thuận cao, các tầng lớp Nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 150 triệu đồng, hiến hơn 1600m2 đất mở đường nội đồng, thủy lợi, mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn và hơn 1000 ngày công lao động. Thôn Chằm được công nhận dựng Làng văn hóa kiểu mẫu năm 2024. Đến nay, Khu thiết chế văn hóa thôn Chằm rộng hơn 2600 m2, có nhà văn hóa hơn 200 chỗ ngồi trang bị loa đài, bàn ghế phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và sân bóng luyện tập TDTT cho Nhân dân hằng ngày.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị thôn, thôn Chằm sáp nhập với thôn Vàng thành thôn Hoàng Đan, hiện có 543 hộ với gần 2.063 nhân khẩu. Khu thiết chế văn hóa của thôn rộng trên 2.600m2, có nhà văn hóa hơn 200 chỗ ngồi được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và sân thể thao phục vụ Nhân dân. Đến nay, toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 8 hộ cận nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; tình làng, nghĩa xóm được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của mô hình làng văn hóa kiểu mẫu trong giai đoạn phát triển mới.

Xuân Hùng