Xã Bằng Luân phát động “Tháng Dân vận” năm 2026

Sáng 15/7, xã Bằng Luân tổ chức lễ phát động “Tháng Dân vận” năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bằng Luân, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo xã Bằng Luân khẳng định: Công tác Dân vận của Đảng không chỉ là vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn là quá trình xây dựng niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Thông qua công tác Dân vận, các cấp uỷ, chính quyền kịp thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Khi có sự đồng thuận, tin tưởng và cùng tham gia của Nhân dân, các chủ trương, chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 316 tặng lẵng hoa chúc mừng các đơn vị ký kết phối hợp.

“Tháng Dân vận” năm 2026 được xã Bằng Luân đồng loạt tổ chức tại 16 thôn trong tháng 7 với 12 nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới; xây dựng và ra mắt mô hình “Sáng từ ngõ, đẹp từ nhà”; vận động xã hội hóa một số thiết bị y tế ngoài danh mục được cấp cho trạm y tế xã; chỉnh trang, sửa chữa 16 nhà văn hóa thôn; vệ sinh môi trường, vận động xóa nhà tạm; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; tập huấn, tuyên truyền pháp luật; giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT...

Các vị đại biểu trao quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng người cao tuổi và các cháu học sinh khuyết tật.

Các vị đại biểu trao quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng người cao tuổi và các cháu học sinh khuyết tật.

Tại lễ phát động, xã Bằng Luân phối hợp với Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 triển khai chương trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia trong 15 ngày. Đồng thời, xã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Trung đoàn 174 và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng nhiều thiết bị y tế, máy tính phục vụ công việc; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở, vật tư bảo vệ môi trường cùng nhiều phần quà an sinh xã hội cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, dự án, nguồn lực huy động tại chương trình ước đạt trên 1,6 tỷ đồng, trong đó các nội dung được trao tặng, triển khai trực tiếp tại lễ phát động đạt trên 1,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Bằng Luân trao máy tính xách tay tặng các đồng chí bí thư các thôn trên địa bàn

Hội Cựu chiến binh xã Bằng Luân trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho hội viên.

Thông qua chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chương trình cũng góp phần tạo sức lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và vai trò chủ thể của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo MTTQ xã Bằng Luân và các tổ chức, đoàn thể ký giao ước thi đua.

Lê Hoàng