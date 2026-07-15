Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều 15/7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh, Luật số 117/2025/QH15 về Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026. Ngày 28/2/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử, sử dụng hồ sơ điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành số. Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, công chức không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải nhận thức đầy đủ về nguy cơ mất an toàn thông tin, nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lớp tập huấn giúp cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo mật thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong giai đoạn mới.

Tại buổi tập huấn, đại diện Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời thông tin về thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước và những nội dung cần lưu ý đối với đội ngũ công chức, viên chức của Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Cũng tại buổi tập huấn, Công an tỉnh trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến danh mục bí mật nhà nước, phân loại tài liệu theo mức độ mật; hướng dẫn các quy trình soạn thảo, lưu trữ, sao chụp, giao nhận và tiêu hủy tài liệu chứa bí mật nhà nước đúng quy trình; nhận diện và phòng ngừa rủi ro khi sử dụng các thiết bị điện tử, kết nối internet để truyền đưa, trao đổi thông tin; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan.

Đinh Vũ