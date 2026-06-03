Sở ngoại vụ Phú Thọ - đánh giá cán bộ bằng KPI

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà phải tạo ra những sản phẩm cụ thể, đo đếm được bằng kết quả thực tế. Sở Ngoại vụ đã vận dụng linh hoạt việc nâng cao trách nhiệm cán bộ thông qua đánh giá bằng hiệu quả công việc, lấy các chỉ số thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đo lường năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể.

Cán bộ Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu các chương trình, kế hoạch đối ngoại của tỉnh.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Ngoại vụ phải đối mặt với không ít khó khăn. Theo báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình mới, hiện đơn vị chỉ có 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp, trong khi lực lượng cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thay vì để những khó khăn về nhân lực ảnh hưởng đến chất lượng công việc, Sở đã lựa chọn giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Sở ngoại vụ đã tham mưu xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng phục vụ hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế. Chỉ tính riêng giai đoạn 2025-2026, đơn vị đã tham mưu ban hành 2 chương trình hành động lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế.

Đồng thời, trình nhiều đề án, kế hoạch trọng điểm như Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 hay Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn giúp Sở Ngoại vụ theo dõi tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ thông qua các chỉ số công việc cụ thể.

Nếu như trước đây việc đánh giá cán bộ chủ yếu dựa trên quá trình thực hiện nhiệm vụ thì nay các kết quả tham mưu cụ thể đã trở thành những chỉ số phản ánh năng lực công tác. Mỗi văn bản được ban hành đúng tiến độ, mỗi chương trình được triển khai hiệu quả đều là những sản phẩm công việc có thể đo đếm và đánh giá rõ ràng.

Đặc biệt, lĩnh vực vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là minh chứng rõ nét cho hiệu quả điều hành và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Năm 2025, toàn tỉnh đã phê duyệt 23 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài với tổng ngân sách cam kết lên tới 71,73 tỷ đồng.

Riêng 5 tháng đầu năm 2026, đã có 16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ 23 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị cam kết khoảng 1,7 triệu USD; giá trị giải ngân đạt khoảng 600 nghìn USD, tương đương gần 15 tỷ đồng.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả công tác đối ngoại mà còn cho thấy chất lượng tham mưu, năng lực vận động và khả năng phối hợp của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Mỗi dự án được phê duyệt, mỗi nguồn viện trợ được giải ngân đúng tiến độ đều là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ.

Không dừng lại ở đó, lĩnh vực lãnh sự và quản lý đoàn ra, đoàn vào cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn bộ hồ sơ người nước ngoài đến làm việc, học tập tại địa phương đều được xử lý đúng quy định, không có hồ sơ chậm muộn.

Trong năm qua, Sở ngoại vụ đã tham mưu thành lập 4 đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư, khảo sát thực tế ở nước ngoài; đồng thời tham mưu nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh.

Đây là những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu suất làm việc của từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách. Khi mỗi hồ sơ được số hóa, mỗi quy trình được cập nhật trên môi trường điện tử, việc theo dõi tiến độ xử lý công việc cũng trở nên minh bạch và chính xác hơn.

Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường số hóa hồ sơ, xây dựng môi trường làm việc điện tử nhằm theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực, bảo đảm mọi công việc đều được giám sát, đánh giá minh bạch và khách quan.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Sở Ngoại vụ không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh hay kiến nghị liên quan đến hoạt động của đơn vị. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân cũng như chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thay vì chỉ hoàn thành quy trình, mỗi cán bộ đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là chất lượng sản phẩm tham mưu và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những chuyển động đó cho thấy việc áp dụng KPI tại Sở Ngoại vụ không chỉ dừng lại ở việc chấm điểm hay xếp loại cán bộ, mà đang từng bước hình thành văn hóa làm việc dựa trên hiệu quả và trách nhiệm. Khi mỗi văn bản tham mưu, mỗi hồ sơ giải quyết hay mỗi chương trình hợp tác quốc tế đều trở thành những “thước đo” cụ thể, đội ngũ cán bộ buộc phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ.

Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thu Thủy