Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với xã Phù Ninh

Ngày 7/8, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Nguyễn Phú Sơn - TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Phù Ninh về công tác GD&ĐT.

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn – TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu kết luận buổi làm việc.

Xã Phù Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phong Châu và các xã Phù Ninh, Phú Lộc, Phú Nham. Công tác GD&ĐT luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Sở GD&ĐT, kịp thời hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường; UBND xã Phù Ninh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo duy trì trường chuẩn quốc gia theo quy định. Các trường đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học theo kế hoạch, phụ huynh đồng thuận và ủng hộ tích cực. Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) có phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn bó với trường lớp, học sinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch UBND xã Phù Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh trình bày báo cáo tình hình giáo dục trên địa bàn xã Phù Ninh.

Tổng số GV, nhân viên cả 3 cấp học là 581 người. Trong đó: 100% CBQL, GV mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo; 50% trên chuẩn. 99,06% CBQL, GV tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo; 12% trên chuẩn. 98,9% CBQL, GV THCS đạt chuẩn trình độ đào tạo; 8% trên chuẩn. Trên địa bàn xã có 14/14 trường công lập đã đạt chuẩn quốc gia.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Nham phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện xã Phù Ninh, các nhà trường đề nghị tạo điều kiện về nguồn lực và có cơ chế chính sách để UBND xã đầu tư sửa chữa, xây mới các hạng mục của các trường, đảm bảo các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành.Tăng cường hỗ trợ thiết bị dạy học và tài liệu cho giáo viên...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường THPT Phù Ninh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường THCS Giấy Phong Châu.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn đánh giá cao sự quan tâm công tác GD&ĐT của xã Phù Ninh. Đồng chí đề nghị xã và các trường bám sát hệ thống văn bản, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn. Tập trung các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Đối với những đề xuất, kiến nghị của xã, các trường, đoàn công tác tiếp thu, sẽ tham mưu quan tâm tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực cấp xã, khó khăn thiếu giáo viên và giáo viên hợp đồng trong các trường học... Từ đó góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường Tiểu học Phú Lộc.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường Mầm non Thanh Lâm.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại các trường: THPT Phù Ninh, THCS Giấy Phong Châu, Tiểu học Phú Lộc, Mầm non Thanh Lâm.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

