Đoàn đại biểu các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 17/4, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã: Yên Lập, Sơn Lương, Thượng Long, Tam Nông, Bản Nguyên và phường Vân Phú tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu các xã, phường đã thành kính dâng hương, hoa tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Đoàn đại biểu phường Vân Phú dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác, cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Lãnh đạo xã Yên Lập kính cáo Tổ tiên những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường đã nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị ngày càng khang trang.

Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền được tăng cường, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân.

Lãnh đạo xã Sơn Lương dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu xã Thượng Long thành kính thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường nguyện phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đức Anh