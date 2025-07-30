Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Dâng hương tri ân các Vua Hùng

Sáng 30/7, tại Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương kính cáo các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy UBND tỉnh; Trưởng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh, phó ban thường trực các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh đại diện cho 258 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng.

Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng

Trong không khí thiêng liêng, thành kính nơi cội nguồn dân tộc, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Thay mặt Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn đã kính cáo trước anh linh các Vua Hùng về việc thành lập và chính thức đi vào hoạt động của Đảng bộ UBND tỉnh; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ UBND tỉnh thành kính tri ân công đức các Vua Hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kính cáo các Vua Hùng về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ UBND tỉnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Là Đảng bộ mới thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Đảng bộ UBND tỉnh hiện có 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với trên 13.000 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương công vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần đưa tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc.

Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ UBND tỉnh nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng lẵng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, các đại biểu thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong.

