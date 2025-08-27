Thể thao
Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Đoàn Phú Thọ tiếp tục giành 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồng

Ngày 27/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 bước sang ngày thi đấu thứ mười với các nội dung tiếp theo của Xe đạp địa hình.

Đoàn Phú Thọ tiếp tục giành 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồngCác vận động viên nam xuất phát.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua nội dung tính điểm.

Nội dung băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi 16, Nhất: Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp); Nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ); Ba: Cổ Thị Huyền Trang (Lào Cai).

Nội dung băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi 17-18, Nhất: Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La); Nhì: Quảng Thị Hồng (Sơn La); Ba: Lê Thị Minh Thư (Thanh Hoá).

Nội dung băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi U23, Nhất: Bàn Thị Vang (Lào Cai); Nhì: Lê Thị Huyền (Thanh Hoá); Ba: Vũ Thị Mỹ Thường (An Giang).

Nội dung băng đồng tính điểm nam lứa tuổi 16, Nhất: Hạng A Sinh (Lào Cai); Nhì: Nguyễn Phú Hoà (An Giang); Ba: Bàn Văn Đường (Hà Nội).

Nội dung băng đồng tính điểm nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Chảo Ông Lủ Phim (Lào Cai); Nhì: Nguyễn Ngọc Sơn (Lào Cai); Ba: Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội).

Nội dung băng đồng tính điểm nam lứa tuổi U23, Nhất: Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá); Nhì: Phạm Minh Đạt (Thanh Hoá); Ba: Nguyễn Thái Nhựt Anh (An Giang).

Các vận động viên nữ thi đấu nội dung tiếp sức đồng đội.

Các vận động viên thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nam, nữ.

Nữ vận động viên đội Phú Thọ nỗ lực về đích.

Nội dung băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội An Giang; Nhì: Đội Phú Thọ; Ba: Đội Lào Cai.

Nội dung băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 17- 18, Nhất: Đội Sơn La; Nhì: Đội Phú Thọ; Ba: Đội Hà Nội.

Nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội Hà Nội; Nhì: Đội An Giang; Ba: Đội Quân đội.

Nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Đội Lào Cai; Nhì: Đội Hà Nội; Ba: Đội Phú Thọ.

Hương Lan


Hương Lan

