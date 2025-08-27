Đoàn Phú Thọ tiếp tục giành 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồng

Thua đội hạng 4, MU chính thức bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh

2025-08-28 06:33:00 Manchester United chính thức dừng bước ngay tại vòng 2 Cúp liên Đoàn Anh sau khi thua Grimsby Town trên chấm luân lưu.

Ban tổ chức Vòng loại Giải Vô địch U23 châu Á 2026, bảng C sẽ từ...

2025-08-27 17:36:00 baophutho.vn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố các hình thức phát hành vé xem Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á...

Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Đại diện bóng đá Kazakhstan gây bất ngờ

2025-08-27 15:04:00 Ba đội bóng vừa giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu 2025/2026 đều mang đến những bất ngờ thú vị.

Việt Nam – Kenya: Chờ chiến thắng lịch sử ở giải bóng chuyền nữ VĐTG

2025-08-27 09:25:00 Gặp đối thủ ngang tài cân sức Kenya ở lượt cuối vòng bảng hôm nay, Việt Nam đứng trước cơ hội chiến thắng làm quà chia tay giải bóng chuyền nữ thế giới 2025.

Đoàn Phú Thọ giành 1 Huy chương Bạc cá nhân, 1 Huy chương Bạc đồng...

2025-08-26 19:53:00 baophutho.vn Ngày 26/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 bước sang ngày thi đấu thứ chín với các nội dung tiếp...

VPF khóa sổ chuyển nhượng giai đoạn 1 V-League 2025/2026

2025-08-26 16:15:00 15h ngày 26/8, VPF khóa sổ chuyển nhượng giai đoạn 1 V-League 2025/2026, sau thời gian này các câu lạc bộ không thể đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ.