Đoàn Phú Thọ tiếp tục giành 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồng

{title}
{publish}
{head}
Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:
Ngày 27/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 bước sang ngày thi đấu thứ mười với các nội dung tiếp theo của Xe đạp địa hình.
Các vận động viên nam xuất phát.
Các vận động viên tranh tài trên đường đua nội dung tính điểm.
Nội dung băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi 16, Nhất: Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp); Nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ); Ba: Cổ Thị Huyền Trang (Lào Cai).
Nội dung băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi 17-18, Nhất: Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La); Nhì: Quảng Thị Hồng (Sơn La); Ba: Lê Thị Minh Thư (Thanh Hoá).
Nội dung băng đồng tính điểm nữ lứa tuổi U23, Nhất: Bàn Thị Vang (Lào Cai); Nhì: Lê Thị Huyền (Thanh Hoá); Ba: Vũ Thị Mỹ Thường (An Giang).
Nội dung băng đồng tính điểm nam lứa tuổi 16, Nhất: Hạng A Sinh (Lào Cai); Nhì: Nguyễn Phú Hoà (An Giang); Ba: Bàn Văn Đường (Hà Nội).
Nội dung băng đồng tính điểm nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Chảo Ông Lủ Phim (Lào Cai); Nhì: Nguyễn Ngọc Sơn (Lào Cai); Ba: Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội).
Nội dung băng đồng tính điểm nam lứa tuổi U23, Nhất: Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá); Nhì: Phạm Minh Đạt (Thanh Hoá); Ba: Nguyễn Thái Nhựt Anh (An Giang).
Các vận động viên nữ thi đấu nội dung tiếp sức đồng đội.
Các vận động viên thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nam, nữ.
Nữ vận động viên đội Phú Thọ nỗ lực về đích.
Nội dung băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội An Giang; Nhì: Đội Phú Thọ; Ba: Đội Lào Cai.
Nội dung băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 17- 18, Nhất: Đội Sơn La; Nhì: Đội Phú Thọ; Ba: Đội Hà Nội.
Nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội Hà Nội; Nhì: Đội An Giang; Ba: Đội Quân đội.
Nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Đội Lào Cai; Nhì: Đội Hà Nội; Ba: Đội Phú Thọ.
Hương Lan
Manchester United chính thức dừng bước ngay tại vòng 2 Cúp liên Đoàn Anh sau khi thua Grimsby Town trên chấm luân lưu.
baophutho.vn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố các hình thức phát hành vé xem Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á...
Ba đội bóng vừa giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu 2025/2026 đều mang đến những bất ngờ thú vị.
Gặp đối thủ ngang tài cân sức Kenya ở lượt cuối vòng bảng hôm nay, Việt Nam đứng trước cơ hội chiến thắng làm quà chia tay giải bóng chuyền nữ thế giới 2025.
baophutho.vn Ngày 26/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 bước sang ngày thi đấu thứ chín với các nội dung tiếp...
15h ngày 26/8, VPF khóa sổ chuyển nhượng giai đoạn 1 V-League 2025/2026, sau thời gian này các câu lạc bộ không thể đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ.
Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle tại St. James’ Park tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26, nhờ bàn ấn định kịch tính phút bù giờ của Rio Ngumoha.