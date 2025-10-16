Doanh nghiệp địa phương linh hoạt thích ứng tình hình mới

Sau hơn 3 tháng kể từ khi tỉnh Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động với quy mô mở rộng, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, sáng tạo và thích ứng nhanh với bối cảnh kinh tế - hành chính mới. Từ sản xuất công nghiệp đến thương mại, dịch vụ, du lịch, các doanh nghiệp đều đang tìm cho mình hướng đi phù hợp, tạo đà tăng trưởng ổn định trong quý IV năm 2025.

Hơn 3 tháng qua, kinh tế Phú Thọ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ khu vực doanh nghiệp. Theo thống kê, tính đến giữa tháng 10/2025, toàn tỉnh có hơn 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trên 1.200 doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 1/7/2025, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 12.000 tỷ đồng, phản ánh rõ niềm tin và kỳ vọng của giới đầu tư vào môi trường kinh doanh minh bạch, thống nhất sau sáp nhập. Các khu, cụm công nghiệp như Phù Ninh, Việt Trì, Vĩnh Tường, Lạc Thủy, Lương Sơn trở thành những điểm sáng khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng sản xuất.

Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất truyền thống, khu vực kinh tế dịch vụ, thương mại và logistics cũng tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp vận tải, kho bãi tại Việt Trì và Hòa Bình đang tận dụng hệ thống hạ tầng mới kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Hòa Bình - Mộc Châu để mở rộng thị trường. Tỷ trọng dịch vụ logistics trong tổng doanh thu khối doanh nghiệp toàn tỉnh tăng gần 10% so với cùng kỳ, góp phần giảm đáng kể chi phí lưu thông hàng hóa cho khu vực miền núi.

Dù gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp Phú Thọ vẫn thích ứng linh hoạt để đảm bảo việc làm ổn định với thu nhập khá cho người lao động

Điểm nổi bật là các doanh nghiệp địa phương đang chủ động chuyển đổi số và tái cơ cấu quản trị. Khoảng 65% doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ứng dụng hóa đơn điện tử, quản lý bán hàng trực tuyến hoặc thanh toán không tiền mặt. Trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hơn 300 doanh nghiệp và hợp tác xã đã kết nối với Sàn thương mại điện tử Phú Thọ xanh, giúp doanh thu kênh online tăng bình quân 25% so với quý trước. Những mô hình như HTX Chè Long Cốc, Công ty CP Nông sản Tam Nông đang cho thấy sức bật mới của kinh tế nông nghiệp số.

Song hành cùng sự năng động của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Từ tháng 7/2025, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, qua đó rút ngắn 30% thời gian xử lý thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh.

Sở Tài chính đã xây dựng hệ thống dữ liệu doanh nghiệp thống nhất, liên thông với ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, giúp doanh nghiệp nộp thuế, phí và báo cáo tài chính hoàn toàn trực tuyến. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp tỉnh cũng được kiện toàn, trở thành đầu mối tư vấn đầu tư, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp.

Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh có nhiều khởi sắc. Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng sau sáp nhập đạt khoảng 87.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 55.500 tỷ đồng, tăng 11%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,32 tỷ USD, tăng 14%, trong đó các sản phẩm dệt may, linh kiện điện tử và đồ gỗ chiếm hơn 70%.

Cùng với doanh nghiệp trong nước, khu vực FDI cũng cho thấy đà phục hồi rõ rệt. Từ tháng 7 đến nay, 14 dự án FDI đăng ký mở rộng tại Khu công nghiệp Trung Hà, Tam Nông, Bá Thiện - Bình Xuyên với tổng vốn bổ sung trên 600 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, chế biến thực phẩm, và linh kiện ô tô. Sự có mặt của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore không chỉ mang lại công nghệ mới mà còn tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ trong tỉnh.

Dù vậy, khó khăn vẫn còn ở không ít doanh nghiệp, nhất là chi phí nguyên liệu, thiếu lao động kỹ thuật cao và khả năng tiếp cận vốn tín dụng. Nhưng thay vì bị động, phần lớn doanh nghiệp đã chuyển hướng sang hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư đổi mới công nghệ và giảm phát thải. Đây được xem là hướng đi bền vững trong giai đoạn chuyển đổi xanh - số mà tỉnh đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, “Sau sáp nhập, quy mô kinh tế Phú Thọ được mở rộng, nhưng quan trọng hơn là tỉnh có một hệ thống doanh nghiệp bản địa linh hoạt, biết tận dụng cơ hội từ thị trường nội địa đang phục hồi mạnh. Đây là lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng năm 2026”.

Hướng tới năm 2026, tỉnh xác định trọng tâm là xây dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, thân thiện, minh bạch; hỗ trợ 500 doanh nghiệp chuyển đổi số, 100 doanh nghiệp triển khai mô hình sản xuất xanh - tuần hoàn. Các khu, cụm công nghiệp mới như Phù Ninh mở rộng, Sơn Tây - Thanh Thủy, Vĩnh Tường - Lập Thạch được đầu tư hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng đón các dự án công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu. Chính quyền tỉnh duy trì đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nuôi dưỡng niềm tin và tinh thần đồng hành lâu dài.

Sự chủ động, linh hoạt và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng của Phú Thọ mới. Từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến nông nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp địa phương đang từng bước khẳng định vị thế, góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ năng động của vùng trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng là điểm sáng mới trên bản đồ phát triển kinh tế khu vực.

Quang Nam