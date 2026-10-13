Doanh nghiệp đồng hành - Đông Thành phát triển

Chiều 13/10, UBND xã Đông Thành tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Đông Thành phát triển”.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân xã Đông Thành.

Tại buổi gặp mặt, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp, doanh nhân xã Đông Thành đã ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); đồng thời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển.

Đại diện Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân xã Đông Thành phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã Đông Thành ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 71,98 tỷ đồng.

Công tác đầu tư công được đẩy mạnh với 79 công trình, dự án đang được quản lý, trong đó có 31 dự án khởi công mới năm 2026, tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển với hơn 50 doanh nghiệp và 972 hộ kinh doanh; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; an ninh, trật tự được giữ vững. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Đông Thành biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Đông Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo xã mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh; chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng xã Đông Thành ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Đông Thành và các doanh nghiệp, doanh nhân trao quà tặng Trường Mầm non Đông Thành.

Nhân dịp này, UBND xã và CLB Doanh nghiệp, doanh nhân xã Đông Thành đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, CLB Doanh nghiệp, doanh nhân xã Đông Thành đã trao 5 máy điều hòa tặng Trường Mầm non Đông Thành; tổ chức kết nạp 2 thành viên mới.

Đức Anh