Đổi mới, sáng tạo để khởi nghiệp thành công

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, tỉnh Phú Thọ đang tập trung hoàn thiện cơ chế, thực hiện chính sách, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô.

Viettel Phú Thọ giới thiệu các giải pháp công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với phát triển xanh, tại Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest Phu Tho 2026).

Ý tưởng sáng tạo, giá trị vươn xa

Khởi nghiệp chỉ phát triển bền vững khi ý tưởng trở thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, có chất lượng ổn định và mô hình kinh doanh hiệu quả. Trong cạnh tranh, lợi thế nguyên liệu hay sự cần cù chưa đủ bảo đảm thành công. Người khởi nghiệp cần tri thức, khả năng làm chủ công nghệ, tư duy quản trị và năng lực thích ứng.

Tại xã Tam Dương Bắc, anh Nguyễn Tùng Dương - Giám đốc Công ty TNHH Tân Đại Dương Vĩnh Phúc phát triển mô hình hơn 1ha trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo; liên kết với các hộ dân trên diện tích gần 10ha, mỗi năm thu 70 - 80kg nụ trà khô, giá bán hơn 20 triệu đồng/kg. Anh Dương chia sẻ: “Đặc điểm của cây trà hoa vàng là sống ở nơi ẩm ướt nên phải tưới thường xuyên. Khi cây đã cứng, đầu rễ chuyển vàng là có thể đem ra vườn trồng. Đến nay, gia đình tôi có hơn 1.000 cây trà hoa vàng, trong đó, khoảng 300 cây cho thu hoa; sản phẩm trà hoa vàng của gia đình đạt OCOP 4 sao...”.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sản xuất, tinh thần đổi mới, sáng tạo còn tạo nên những bước đột phá trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, điển hình là mô hình Cửa hàng tiện lợi Vivamart Ngọc Khuyên của gia đình chị Nguyễn Minh Khai tại thôn Quang Viễn, xã Yên Lãng. Mạnh dạn thay đổi tư duy từ kinh doanh truyền thống sang mô hình bán lẻ hiện đại, chị Khai chia sẻ: “Với khát vọng khởi nghiệp từ mô hình cửa hàng tiện lợi, tôi đã nhận được sự định hướng, hỗ trợ tích cực từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và được Công ty Cổ phần Tập đoàn Viva Holdings hỗ trợ 150 triệu đồng chi phí nhập hàng, thiết kế không gian bán hàng chuyên nghiệp, tư vấn phương án kinh doanh cùng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong 3 năm. Sự kịp thời về nguồn lực và giải pháp quản trị đã giúp gia đình tôi tự tin đổi mới phương thức kinh doanh, chủ động tạo dựng sinh kế, yên tâm phát triển kinh tế”.

Còn tại xã Tam Nông, chính quyền địa phương luôn chú trọng tư vấn nghề nghiệp, kết nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Nông, xã xác định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương; chú trọng tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng, kết nối việc làm và đồng hành với những mô hình có tiềm năng phát triển...

Những mô hình trên cho thấy, khởi nghiệp thành công cần sự kết hợp giữa ý tưởng, tri thức, công nghệ và khả năng nắm bắt thị trường. Khi người dân mạnh dạn đổi mới, chính quyền chủ động đồng hành, các nguồn lực địa phương sẽ được khai thác hiệu quả hơn.

Tiếp sức khởi nghiệp, khơi nguồn tăng trưởng

Các đại biểu tham quan gian hàng của Công an tỉnh Phú Thọ tại Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest Phu Tho 2026).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân là động lực chính; phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô. Tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điển hình như: Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 6/4/2026 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026); Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 2/11/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 126,5 triệu đồng; phấn đấu đến hết năm có 33.000 doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế. Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 28/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân là những động lực chính. Đây cũng là cơ sở thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Năm 2026, tỉnh triển khai Chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Trung tâm Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức. Chương trình hỗ trợ cá nhân, startup, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo, cố vấn, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, kết nối nhà đầu tư và thị trường. Theo đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển; mỗi nhiệm vụ phải tạo ra sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thực chất và giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của địa phương.

Nhằm tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo trở thành mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Phú Thọ đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2025 - 2030 đặt mục tiêu hằng năm kết nối ít nhất 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên với doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc nguồn kinh phí hỗ trợ phù hợp. Tỉnh cũng triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, tổ chức Techfest và phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, hướng tới kết nối chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm.

Công ty cổ phần Nghiên cứu sản xuất và phát triển sợi Eco (phường Định Công, thành phố Hà Nội) tư vấn giải pháp công nghệ xanh cho khách hàng tại Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest Phu Tho 2026).

Mới đây, Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest Phu Tho 2026) mang chủ đề “Hào khí Đất Tổ, khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh” được tổ chức đã thu hút hàng trăm đại biểu cùng 100 gian hàng công nghệ. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động sôi nổi như triển lãm sản phẩm, “Cà phê khởi nghiệp Phú Thọ”, tọa đàm mở “Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030” cùng các hội thảo chuyên đề về nông nghiệp, du lịch và kết nối nhà trường - doanh nghiệp. Qua đó, sự kiện trở thành cầu nối chiến lược để giới thiệu sản phẩm, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp với nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh vùng Đất Tổ.

Thực tế cho thấy, khởi nghiệp thành công không chỉ cần khát vọng, tri thức mà còn phải có bản lĩnh kinh doanh, kết nối mở rộng thị trường, và khi chính quyền cùng đồng hành, chủ thể kinh tế đổi mới, nguồn lực kết nối, sẽ thúc đẩy hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào tăng trưởng bền vững.

Ngọc Lam