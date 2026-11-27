Tập huấn kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính

Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Kinh tế môi trường Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính tại tỉnh Phú Thọ”.

Tham dự hội nghị có các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đến từ một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Giảng viên khóa tập huấn trao đổi các nội dung tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức an ninh phi truyền thống lớn. Sự dịch chuyển từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và phát thải thấp đã trở thành xu thế bắt buộc trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ tại Hội nghị COP26 và COP28 về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hệ thống pháp lý về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được hoàn thiện nhanh chóng và đi vào thực thi nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, giai đoạn 2025-2028 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Việt Nam chính thức vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch tín chỉ carbon và thực hiện phân bổ hạn ngạch phát thải. Việc kiểm kê khí nhà kính không còn dừng lại ở khuyến khích hay trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc và là chìa khóa cạnh tranh sinh tồn của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội nghị.

Đối với tỉnh Phú Thọ, là vùng giàu tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và đa dạng sinh học, địa phương đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái và hấp thụ carbon tự nhiên. Tuy nhiên, phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp, chăn nuôi và suy thoái rừng đang là vấn đề đáng quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật toàn diện, hệ thống hóa các quy định pháp luật mới nhất của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Qua đó, nắm vững phương pháp kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14064 và GHG Protocol.

Hội nghị cũng đã dành thời lượng để thảo luận về thực tiễn địa phương sau khi hợp nhất không gian phát triển 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sự hội tụ của vùng kinh tế - sinh thái mang lại cơ hội phát triển lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải đồng bộ hóa dữ liệu phát thải giữa các khu, cụm công nghiệp trọng điểm với việc quản lý, bảo tồn và phát huy tiềm năng hấp thụ carbon từ hệ sinh thái rừng phong phú trên địa bàn.

Lê Hoàng