Công nghệ nâng chất lượng dược liệu

Kết quả rà soát bước đầu tại 66/148 xã, phường trong tỉnh ghi nhận có gần 5.871ha trồng cây dược liệu. Tuy nhiên, nhiều vùng trồng còn thiếu hồ sơ giống, quy trình sản xuất thống nhất, ranh giới và nguồn gốc sản phẩm. Thực tế này đặt ra yêu cầu đưa khoa học, công nghệ (KHCN) vào toàn bộ quá trình sản xuất để kiểm soát chất lượng, nâng giá trị cây dược liệu.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm dược liệu chế biến sâu tại Hợp tác xã Tuyết Nhi, xã Cao Dương.

Hiện nay, quy mô sản xuất dược liệu của tỉnh còn chênh lệch khá lớn. Qua rà soát, diện tích trồng quế chiếm hơn 5.091ha, tương đương 87%; khoảng 779ha còn lại trồng các loại cây như sả, cà gai leo, xạ đen, ba kích, mạch môn, khôi tía, đinh lăng, gừng, nghệ và trà hoa vàng.

Đánh giá kết quả rà soát, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chất lượng vùng nguyên liệu còn chênh lệch. Nhiều địa phương chưa có đầy đủ thông tin về nơi cung ứng, nguồn gốc và chất lượng giống. Quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ, GACP-WHO cùng một số quy trình kỹ thuật đã được áp dụng tại một số nơi, song chưa có số liệu đầy đủ về diện tích, sản lượng và phạm vi thực hiện. Việc ghi nhật ký, quản lý theo lô và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Dữ liệu vùng trồng chủ yếu được lưu bằng bảng tính. Nhiều khu vực mới xác định bằng tên địa danh, chưa có tọa độ, ranh giới trên bản đồ, mã vùng và thông tin đầy đủ về chủ thể quản lý. Một số tọa độ chưa rõ hệ quy chiếu. Những thiếu hụt này gây khó khăn cho việc xác định chính xác quy mô vùng nguyên liệu, theo dõi quá trình sản xuất và kiểm tra nguồn gốc sản phẩm.

Tại Hợp tác xã (HTX) Tuyết Nhi, xã Cao Dương, công nghệ chế biến được gắn với việc tổ chức vùng nguyên liệu. HTX liên kết với các hộ dân xây dựng vùng trồng hơn 100ha, kiểm soát quy trình sản xuất và thời điểm thu hái. Xạ đen, cà gai leo tươi sau thu hoạch được sàng lọc, chiết xuất, cô đặc và đóng gói bằng hệ thống thiết bị chuyên dụng. Quy trình quản lý chất lượng HACCP được áp dụng từ tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm, qua đó góp phần đưa sản phẩm cao xạ đen và cao cà gai leo được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết - Giám đốc HTX Tuyết Nhi chia sẻ: Dược liệu nếu chỉ bán thô thì rất rẻ, ứng dụng công nghệ để chế biến sâu, giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Để bảo đảm nguyên liệu phục vụ chế biến, HTX liên kết với các hộ dân xây dựng vùng trồng hơn 100ha, kiểm soát quy trình sản xuất và thu hái.

Mô hình tại Cao Dương cho thấy hiệu quả công nghệ phụ thuộc vào sự gắn kết giữa vùng trồng, chế biến và thị trường. Ở đầu chuỗi sản xuất, khoa học phục vụ việc định danh cây thuốc, bảo tồn nguồn gen, tuyển chọn giống và đánh giá khả năng thích nghi.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Viện Dược liệu và các đơn vị nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật nhân giống. Cây mới cần được khảo nghiệm về sinh trưởng và chất lượng trước lúc nhân rộng; cây quý, cây bản địa phải có nguồn giống rõ ràng và phương án bảo tồn phù hợp.

Trong vùng trồng, ứng dụng KHCN còn tập trung vào quy trình chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản. Thông tin về tọa độ, diện tích, loài cây, tiêu chuẩn sản xuất và chủ thể quản lý sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, gắn với bản đồ số và mã định danh để theo dõi vùng nguyên liệu, phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở khâu chế biến, công nghệ sấy, chưng cất, chiết xuất, bảo quản và kiểm nghiệm giúp kiểm soát chất lượng, nâng giá trị sản phẩm. Qua đó, KHCN được đưa vào từng khâu cụ thể của chuỗi dược liệu.

Phát triển dược liệu bằng KHCN vì thế cần được thực hiện đồng bộ trên cả vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến. Giống có xuất xứ rõ ràng, quy trình được kiểm soát, dữ liệu có thể truy xuất và sản phẩm được chế biến phù hợp sẽ tạo cơ sở để lựa chọn đúng cây chủ lực, nâng chất lượng dược liệu và tăng phần giá trị giữ lại cho người sản xuất.

Minh Vũ