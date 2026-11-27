Nâng cao năng lực quản lý và bảo đảm an toàn bức xạ

Ngày 27/11, tại phường Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ năm 2026 cho cán bộ quản lý, nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo UBND các xã, phường; cán bộ phụ trách an toàn bức xạ tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa có sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế và các doanh nghiệp sử dụng nguồn bức xạ trong công nghiệp.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Hiện nay, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nghiên cứu khoa học ngày càng phổ biến, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Do đó, công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chuyên gia đến từ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam truyền đạt các nội dung trọng tâm về ứng dụng năng lượng nguyên tử và công tác quản lý an toàn, an ninh hạt nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu được Thạc sĩ Trần Đăng Mạnh - chuyên gia đến từ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam truyền đạt các nội dung trọng tâm về ứng dụng năng lượng nguyên tử và công tác quản lý an toàn, an ninh hạt nhân; nguyên tắc, mục tiêu trong quản lý an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân; hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Trong đó, tập trung phổ biến những quy định mới của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về an toàn bức xạ tại cơ sở.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp làm công tác an toàn bức xạ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các hoạt động ứng dụng bức xạ trên địa bàn tỉnh được thực hiện an toàn, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Hồng Duyên