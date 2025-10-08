Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do ngành Giáo dục phát động và triển khai trong những năm qua đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tại tỉnh Phú Thọ, đổi mới sáng tạo trong dạy và học trở thành động lực, lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, với nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu.

Năng động, tâm huyết, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy - đó là nhận xét của đồng nghiệp và học trò dành cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo viên Tin học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2002, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thái luôn là người “truyền lửa” cho nhiều học trò. Nhờ sự nhiệt huyết cùng sáng tạo trong dạy học, đội tuyển Tin học cấp tỉnh, cấp quốc gia của tổ Tin học do cô phụ trách luôn đạt thành tích cao. Năm 2023, em Nguyễn Đức Thắng đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học quốc tế. Với khát vọng vươn ra biển lớn, chinh phục toàn cầu, hướng tới việc trang bị cho học sinh những kỹ năng Tin học cần thiết trong thời đại 4.0, dưới sự chỉ đạo của nhà trường, cô Thái đã cùng tổ Tin học xây dựng chương trình, trong đó tập trung đẩy mạnh giảng dạy các kỹ năng từ Tin học văn phòng chuẩn quốc tế, lập trình và các kỹ năng mang tính ứng dụng cao trong công việc và trong cuộc sống. Nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng chính những thành tích đáng nể của học trò. Năm 2020, em Nguyễn Anh Kiệt đoạt chức vô địch bộ môn PowerPoint, trở thành một trong những đại diện của Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới và đứng top 7 thế giới. Nhiều năm liền Trường THPT Chuyên Hùng Vương được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới...

Cô Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo viên Tin học Trường THPT Chuyên Hùng Vương là người “truyền lửa” cho nhiều học trò.

Là tổ trưởng tổ chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thái cùng với các đồng nghiệp trong tổ đã thực hiện tốt chương trình giáo dục, tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế, lan tỏa tình yêu, sự hứng thú với bộ môn Tin học đối với học sinh trong trường. Cô Thái cho biết: “Tôi may mắn được đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh. Tôi tin rằng giáo dục không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn là sự kết nối giữa thầy và trò, giữa các thế hệ học sinh. Những thành tích mà học sinh của tôi đạt được từ cấp tỉnh, quốc gia cho đến đấu trường quốc tế không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà là minh chứng cho tiềm năng của trí tuệ khi được chắp cánh bằng đam mê và định hướng đúng đắn. Tôi luôn mong muốn mỗi học sinh không chỉ học giỏi mà còn biết sẻ chia, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau. Khi thế hệ đi trước dìu dắt thế hệ sau, khi các em học sinh không ngừng phấn đấu vì một mục tiêu chung thì đó không chỉ là thành công của cá nhân mà còn là sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của giáo dục trong thời đại mới”. Với nỗ lực hết mình, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thái đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam... liên tiếp từ năm 2018 - 2023. Đặc biệt, cô còn được vinh danh là “Giáo viên tiêu biểu toàn quốc”.

Cùng với cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thái, người tiên phong trong đổi mới dạy môn Tin học, cô Trần Thị Thùy, giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cũng là tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo, truyền cảm hứng và không ngừng đổi mới vì học sinh thân yêu. Với hơn 10 năm gắn bó cùng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, cô Thùy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê học tập và khám phá văn hóa cho học sinh. Tốt nghiệp Trường đại học Ngoại ngữ, tiếp tục nhận học bổng toàn phần học Thạc sĩ tại Đại học Manchester (Anh), cô Thùy sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc. Nhưng điều tạo nên dấu ấn của cô chính là tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Cô Thùy cho biết: “Tôi luôn tin rằng lớp học không nên là nơi truyền đạt một chiều. Tôi muốn học sinh được chủ động tư duy, phản biện, được sáng tạo và cảm thấy mỗi tiết học là một trải nghiệm thú vị”. Với quan điểm ấy, cô thiết kế nhiều hoạt động học tập tương tác, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và đưa văn hóa, nghệ thuật vào giảng dạy. Cô là người khởi xướng dự án đọc mở rộng Extensive Reading, nhằm giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách bằng tiếng Anh, tăng vốn ngôn ngữ và mở rộng thế giới quan. Thành tích của học trò dưới sự dẫn dắt của cô rất ấn tượng: 27 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, nhiều học sinh đạt IELTS 8.0 - 8.5, SAT top 1% thế giới. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, học sinh của cô đạt thủ khoa khối D01 toàn quốc. Năm học 2024 - 2025, học sinh của cô đạt giải Ba và giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Khi được hỏi điều gì là động lực lớn nhất trong hành trình làm nghề, cô Thùy chia sẻ: “Chính sự tin tưởng, yêu thương của học sinh và phụ huynh đã tiếp thêm sức mạnh để tôi không ngừng cố gắng. Mỗi thành công của các em là món quà lớn nhất với người làm nghề giáo như tôi”. Xuất thân từ gia đình có truyền thống sư phạm, cô Thùy luôn trân trọng giá trị của nghề và không ngừng nỗ lực trao đi những điều tốt đẹp nhất. Với cô, giáo dục không chỉ là giảng dạy mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng cánh cửa tương lai cho học trò.

Không chỉ riêng cô Thái, cô Thùy, mà trên địa bàn tỉnh còn có nhiều giáo viên tiên phong đổi mới trong dạy học. Từ trường chuyên đến các trường phổ thông vùng sâu, vùng xa, tinh thần học hỏi, khát vọng đổi mới đang lan tỏa mạnh mẽ. Điểm chung nổi bật của những nhà giáo ấy là sự tận tâm, không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm vì sự tiến bộ của học sinh. Họ không chỉ dạy chữ mà còn truyền cảm hứng sống, khơi dậy đam mê học tập, góp phần hình thành lớp công dân có trách nhiệm và bản lĩnh.

Hạnh Thúy