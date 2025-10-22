{title}
Sáng 22/10, Thuế cơ sở 7 tổ chức hội nghị đối thoại chính sách thuế mới và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, hướng dẫn cài đặt Etax Mobile. Dự hội nghị có hơn 200 hộ kinh doanh đang kê khai, nộp thuế tại Thuế cơ sở 7.
Cán bộ cơ quan thuế thông tin và trả lời những thắc mắc của các hộ kinh doanh về những chính sách thuế mới.
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giới thiệu một số quy định mới về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đối tượng sử dụng; các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn; trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; hướng dẫn một số nội dung, định hướng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2026; các chức năng ứng dụng hóa đơn điện tử phân hệ người nộp thuế. Ngoài ra, Thuế cơ sở 7 cũng giải đáp các vướng mắc về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho các hộ kinh doanh.
Cơ quan thuế cũng đã thông tin đến các hộ kinh doanh về mốc thời gian chấm dứt hình thức thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Đây là bước chuyển quan trọng trong cải cách chính sách thuế, đòi hỏi hộ kinh doanh chủ động thích nghi với mô hình quản lý mới dựa trên hóa đơn điện tử và minh bạch doanh thu.
Trần Tỉnh
