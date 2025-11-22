Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin dữ, tổn thất nghiêm trọng trước SEA Games

Hai cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là trung vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn chấn thương, không thể góp mặt trong quá trình toàn đội chuẩn bị cho SEA Games 33.

Sáng qua (21/11), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản), bắt đầu chương trình tập huấn kéo dài 10 ngày, nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước khi bước vào SEA Games 33.

Điều đáng chú ý, trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản lần này, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không có sự phục vụ của trung vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn. Hai cầu thủ này gặp chấn thương, sẽ vắng mặt tại SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Trung vệ Chương Thị Kiều (3) gặp chấn thương, không thể tham dự SEA Games 33. Ảnh: AP

Đây là những sự vắng mặt hết sức đáng tiếc. Chương Thị Kiều là trung vệ số một của bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm qua. Cô đóng góp rất lớn khi bóng đá nữ Việt Nam vô địch các kỳ SEA Games gần nhất vào các năm 2019, 2022 và 2023.

Nguyễn Thị Vạn là tiền vệ trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập huấn tại Nhật Bản từ hôm qua. Ảnh: VFF

Những sự thiếu vắng này đặt ra thách thức không nhỏ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước thềm SEA Games 33. Dù vậy, dưới tài cầm quân của HLV Mai Đức Chung, người hâm mộ luôn hy vọng vị HLV tài ba này sẽ có phương án lấp khoảng trống, tạo ra sự cân bằng cho đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu, trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản. Các trận đấu này diễn ra trong các ngày 24/11, 26/11 và 28/11, gặp các đội nữ của các trường Đại học Aichi Toho, Shizouka Sangyo và CLB Shizouka SSU Bonita.

Đây sẽ là những bài kiểm tra quan trọng giúp HLV Mai Đức Chung đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện chuyên môn, trước khi hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 33.

