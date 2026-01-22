Đơn vị dẫn đầu y tế tuyến cơ sở

Những năm gần đây, nhờ được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ thầy thuốc và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khám, chữa bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đã triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh (KCB) và phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đơn vị khẳng định vai trò nòng cốt của y tế tuyến cơ sở, góp phần tích cực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc mới được đầu tư hơn 313 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của người dân.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc hiện có quy mô 250 giường bệnh (dự kiến năm 2025 bổ sung thêm 80 giường), với 152 cán bộ, viên chức biên chế (chưa kể đội ngũ y tế tuyến xã và 72 lao động hợp đồng), trong đó có 44 bác sĩ. Năm 2023, trung tâm được đầu tư xây dựng khu nhà tầng liên hoàn gồm: Nhà khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ 5 tầng; nhà điều trị nội trú 7 tầng; Khoa Truyền nhiễm 2 tầng; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 tầng cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại được đầu tư mới và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 8/2025.

Đến nay, tổng số trang thiết bị của trung tâm đạt khoảng 40% danh mục theo quy định của Bộ Y tế và của tỉnh, với tổng số danh mục đã được phê duyệt là 2.695 thiết bị. Riêng trong các năm 2024-2025, được sự quan tâm của UBND tỉnh và Sở Y tế, trung tâm tiếp tục được đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu KCB của Nhân dân như: Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng; hệ thống phẫu thuật nội soi; hệ thống xét nghiệm huyết học 29 thông số; máy nội soi tai - mũi - họng; máy đo nhãn áp cầm tay; máy chụp X-quang; máy nội soi dạ dày - thực quản; máy chạy thận nhân tạo HDF...

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích cán bộ, thầy thuốc học tập chuyên sâu, đào tạo chuyên khoa, thạc sĩ y khoa. Nhờ đó, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đã được áp dụng thành công trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Trong hai năm 2024-2025, trung tâm đã thực hiện 3 gói chuyển giao kỹ thuật; trong đó, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển giao 2 gói kỹ thuật gồm phẫu thuật bệnh lý tử cung và phần phụ, kỹ thuật đọc điện tâm đồ; đồng thời tiếp nhận 1 gói chuyển giao kỹ thuật vật lý trị liệu - phục hồi chức năng từ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Năm 2025, trung tâm cũng triển khai đăng ký nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và có 3 đề tài được phê duyệt thực hiện.

Đến nay, trung tâm đã triển khai 3.193 dịch vụ kỹ thuật theo danh mục của Bộ Y tế, trong đó có hơn 500 kỹ thuật vượt tuyến, bảo đảm an toàn, giúp nhiều ca bệnh trước đây phải chuyển tuyến nay được điều trị ngay tại địa phương. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện thường quy như: Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, thoát vị bẹn, thoát vị thành bụng, điều trị trĩ, sa trực tràng; cắt túi mật do viêm, sỏi; cắt polyp dạ dày, đại tràng; điều trị thủng dạ dày, ruột; tán sỏi niệu quản, bàng quang nội soi; cắt u xơ tuyến tiền liệt; phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa lạc chỗ; phẫu thuật cho trẻ em dưới 5 tuổi và người cao tuổi trên 90 tuổi...

Chỉ tính riêng năm 2025, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đã tổ chức khám bệnh cho gần 109 nghìn lượt người, đạt 109% kế hoạch năm; điều trị nội trú cho 16.424 lượt bệnh nhân, số ngày điều trị trung bình 5,9 ngày/lượt; công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 134%. Tổng số ca phẫu thuật đạt 522 ca; tỷ lệ bệnh nhân khỏi và ra viện đạt 95%; tỷ lệ chuyển tuyến chỉ chiếm 1% so với số lượt khám; tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 92%.

Đội ngũ bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc thực hiện thành công ca phẫu thuật xử lý gãy khuỷu tay biến dạng nặng trên nền loãng xương.

Cùng với nâng cao chất lượng KCB, trung tâm luôn chú trọng chỉ đạo, hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, tăng cường quản lý bệnh nhân KCB ban đầu tại các trạm y tế xã, thị trấn. Trung tâm đã triển khai thêm 5 kỹ thuật mới, mở rộng các xét nghiệm sinh hóa tại trung tâm và phòng khám đa khoa khu vực, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Công tác y tế dự phòng cũng được trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm y tế dự phòng; chủ động giám sát dịch bệnh tại cơ sở; cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm trực tiếp xuống xã, phường hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên y tế thôn, bản; đồng thời tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, duy trì chế độ báo cáo nhằm ngăn chặn, dập dịch ngay từ cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được trung tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả như: Tiêm chủng mở rộng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống lao, HIV/AIDS; phòng, chống các bệnh xã hội; quản lý hành nghề y, dược tư nhân; quản lý thuốc chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường thông qua việc phối hợp tuyên truyền thường xuyên; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

Xuân Hùng