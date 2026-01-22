Đông Bắc Á “độc chiếm” khách Việt dịp Tết Nguyên đán

Nhiều công ty lữ hành ghi nhận lượng tour đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm 60-70% tổng thị phần, đưa Đông Bắc Á thành khu vực hút khách Việt nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

“Phải chơi lớn một lần mới được”, Nguyễn Ngọc Thúy Nga, sống tại TPHCM, cười khi nói về quyết định chi gần 40 triệu đồng cho chuyến du lịch Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán. Đặt chân đến quê hương của mèo máy Doraemon, nhân vật hoạt hình nổi tiếng với người Việt, là giấc mơ từ ngày bé của Thúy Nga. Năm nay, cô muốn biến ước mơ thành hiện thực.

Đồng nghiệp của Nga, Hồng Trúc, cũng vừa nhận visa Nhật để chuẩn bị cho chuyến du xuân 7 ngày ở Tokyo dịp Tết. Thay vì đi tour, Trúc đi tự túc vì từng du học ở Nhật 4 năm.

Bà Nguyễn Thủy Chung, đại diện Etrip4u.com, nền tảng chuyên vé máy bay và tour du lịch, đánh giá thị trường Tết năm nay có sự tăng trưởng mạnh, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 20%. Nguyên nhân đến từ nhu cầu du lịch phục hồi gần như hoàn toàn trên thế giới và Việt Nam. Ngoài ra, kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn 9 ngày cũng tạo điều kiện thuận lợi để khách chọn đi chơi xa.

Khách Việt thích đến Nhật dịp đầu năm mới để ngắm tuyết, tắm onsen. Ảnh: Hidden Japan

Thời gian nghỉ dài giúp thị trường tour tuyến dịp Tết năm nay tạo thành hai xu hướng rõ rệt: khách ưu tiên các tuyến đường dài và muốn kết hợp ngắm cảnh - tìm hiểu văn hóa địa phương. Thay vì chỉ quanh quẩn ở Đông Nam Á 4 - 5 ngày như các năm nghỉ ngắn, khách năm nay chọn các thị trường đường xa hơn như Đông Bắc Á - Âu Mỹ.

Theo các đơn vị lữ hành tại Việt Nam, năm nay, ba thị trường dẫn đầu danh sách lựa chọn của khách Việt gồm Trung Quốc (chiếm khoảng 35-45%), Nhật Bản và Hàn Quốc (chiếm 30%) và châu Âu (10%).

Với nhiều người, Trung Quốc giữ vị trí quán quân trong lựa chọn của khách Việt “không quá bất ngờ”. Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bẩy cho rằng, nguyên nhân đến từ việc thị trường này hội tụ đầy đủ các yếu tố về điểm đến, trải nghiệm, chi phí và tính linh hoạt, đặc biệt phù hợp với nhu cầu du lịch đầu năm.

Về điểm đến, Trung Quốc sở hữu danh sách hành trình rất đa dạng, trải dài từ các đô thị hiện đại đến thiên nhiên và di sản nổi tiếng. Các tuyến như Bắc Kinh - Thượng Hải hấp dẫn du khách bởi sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nhịp sống hiện đại Lệ Giang, Cửu Trại Câu gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên. Trong khi đó, Trùng Khánh hay Hong Kong mang lại trải nghiệm đô thị, giải trí và mua sắm sôi động dịp đầu năm.

Tuyết rơi trắng xóa ở Kinosaki, một trong những thị trấn suối nước nóng nổi tiếng Nhật Bản. Ảnh: Visit Kinosaki

Tính linh hoạt về sản phẩm là một lợi thế lớn. Các tour Trung Quốc hiện nay được thiết kế đa dạng ngày khởi hành, phù hợp cho cả khách đi sớm, đi đúng Tết hoặc đi sau Tết. Du khách cũng có nhiều lựa chọn theo nhu cầu cá nhân và ngân sách, từ tour có mua sắm, tour không mua sắm, đến các hành trình tập trung trải nghiệm văn hóa, cảnh quan hoặc nghỉ dưỡng.

Thời gian bay ngắn, chi phí hợp lý, hệ thống dịch vụ du lịch chất lượng cùng sự quen thuộc về văn hóa, ẩm thực cũng khiến Trung Quốc trở thành lựa chọn an toàn và thuận tiện cho nhiều nhóm khách, đặc biệt là gia đình và khách trung niên. Dịp Tết Nguyên đán, không khí lễ hội, trang trí đầu năm và các hoạt động văn hóa truyền thống tại Trung Quốc cũng mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn mới mẻ, tạo sức hút riêng so với nhiều thị trường khác.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Vietluxtours, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường truyền thống nhưng “chưa bao giờ hạ nhiệt”. Khách Việt đặc biệt thích đi Nhật dịp này để trải nghiệm tắm onsen giữa tuyết trắng và mua sắm hàng hiệu dịp đầu năm.

Nhờ số lượng ngày nghỉ dài, các tour châu Âu cũng trở thành điểm đến hút khách, với tỷ lệ tăng trưởng 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tour liên tuyến Pháp - Đức - Bỉ - Hà Lan, lịch trình 7- 9 ngày, giá tour từ 80 triệu đồng đang trở thành tour ăn khách ở nhiều công ty du lịch.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhóm tour outbound được khách Việt quan tâm nhiều nhất nằm ở tầm giá từ 25 - 45 triệu đồng. Mức giá này được các chuyên gia đánh giá “phù hợp với mặt bằng chi tiêu”, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, thời gian hành trình và trải nghiệm trong kỳ nghỉ dài.

Đến Tử Cấm Thành ngắm tuyết rơi trở thành một trong những trải nghiệm yêu thích của khách Việt. Ảnh: Ruqin travel

“Mức tăng trưởng của các thị trường du lịch Tết không diễn ra đồng đều, tập trung chủ yếu ở phân khúc trung - cao cấp, cùng các dòng sản phẩm nhiều trải nghiệm hơn”, ông Phạm Văn Bẩy - Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội cho biết.

Tính đến hiện tại, tỷ lệ lấp đầy với các tuyến Trung - Nhật - Hàn và châu Âu ở nhiều công ty du lịch đạt mức 85-90%. Một số cung đường vàng như Nhật Bản và các hành trình Trung Quốc đường bay đã chính thức khóa sổ. Nhiều đơn vị lữ hành hiện chỉ còn nhận nốt các suất cuối cho các tour Đông Nam Á vì không cần xin visa và các tour Trung Quốc đường bộ do lợi thế linh hoạt về visa (xử lý trong 3-5 ngày).

Khách đi tour Tết năm nay có sự phân hóa về độ tuổi, theo ông Phạm Anh Vũ- Phó tổng giám đốc Du lịch Việt, nhóm trung niên từ 50 tuổi trở lên thường đi với gia đình, ưu tiên nghỉ dưỡng, không di chuyển quá nhiều. Ngược lại, nhóm tuổi 25-40 thường đi theo cặp, nhóm bạn, thích các điểm check in đẹp, độc lạ.

Để chọn được tour Tết ưng ý, ông Vũ gợi ý du khách nên chọn tour phù hợp với độ tuổi. Nếu một gia đình gồm 3-4 thế hệ cùng đi, khách nên chọn tour riêng, lịch trình vừa sức, không quá nhiều điểm đến và ưu tiên di chuyển thuận tiện, khách sạn cao cấp 4 sao trở lên. Khách nên đọc kỹ dịch vụ trong giá tour, hãng bay, số kg hành lý ký gửi được miễn phí, khách sạn, số bữa ăn, vé tham quan đã bao gồm và cả tip cho hướng dẫn viên để tránh hiểu nhầm, ảnh hưởng trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các đại diện cũng chỉ ra nghỉ lễ dài 9 ngày và bắt đầu nghỉ sớm trước Tết đã tạo nên làn sóng “Du lịch trốn Tết”. Thay vì đợi đến mùng 2-3 mới khởi hành như mọi năm, lượng khách đặt tour khởi hành từ ngày 28-29 Tết tăng khoảng 25%. Họ chọn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ ở nước ngoài để tránh áp lực chúc Tết và dọn dẹp truyền thống.

“Du lịch dịp Tết đối với khách Việt ngày càng trở thành một lối sống”, bà Nguyễn Thủy Chung, đại diện Etrip4u.com nhận xét.

Theo vnexpress.net