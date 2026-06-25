Đồng chí Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất cao, tại phiên làm việc chiều ngày 24/6, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 119 Ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII diễn ra vào tối cùng ngày đã tiến hành bầu Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 20 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 17 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới.

Tại phiên trọng thể, diễn ra sáng 25/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quang Huy thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới xin hứa trước Đại hội và tuổi trẻ cả nước: Không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt. Luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII cũng sẽ đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực, cùng cán bộ Đoàn và đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động.

Đồng chí Bùi Quang Huy thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đưa đất nước phát triển. Xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Cũng tại phiên làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo nhandan.vn