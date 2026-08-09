Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.

Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamĐồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo:

Đồng chí Saysomphone Phomvihane; sinh ngày 12/12/1956; Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào đã từ trần ngày 08/08/2026, hưởng thọ 70 tuổi.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam-Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ỦY viên Bộ Chính trị Cách mạng Lào Thông cáo đặc biệt Nam Lào mặt trận tổ quốc việt nam Quốc tang Chủ tịch nước Chính phủ Vui chơi giải trí
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng
2026-08-09 15:12:00

baophutho.vn Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng không dừng lại ở những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà được tỉnh cụ thể hóa bằng cơ chế dân...

Kim Bôi chú trọng phát triển đảng viên

Kim Bôi chú trọng phát triển đảng viên
2026-08-08 14:45:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Kim Bôi hiện có 49 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.284 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu phát...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long