Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand

Ngày 9/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, ngày 9/8/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Australia; Phan Minh Giang, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ỦY viên Bộ Chính trị Bí thư Trung Ương Đảng New zealand Australia Chủ tịch nước Thủ đô Hà Nội Tô Lâm Tổng bí thư Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kim Bôi chú trọng phát triển đảng viên

Kim Bôi chú trọng phát triển đảng viên
2026-08-08 14:45:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Kim Bôi hiện có 49 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.284 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu phát...

Dũng khí… lẩn trốn

Dũng khí… lẩn trốn
2026-08-07 10:23:00

baophutho.vn Võ đạo phương Đông nổi danh với triết lý rằng điều khó nhất không phải là đánh bại đối thủ, mà là chiến thắng chính mình. Người học võ có...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long