Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV bầu 27 Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Sáng 5/6, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ngày 4/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để thảo luận, quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV bầu 135 Ủy viên Ban Chấp hành và 27 Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong chương trình làm việc sáng 5/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, ra mắt Ban Chấp hành khóa mới và nghe phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.​

Theo nhandan.vn