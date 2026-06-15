Đồng hành với người nhiễm HIV

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, thời gian qua, ngành Y tế Phú Thọ đã chú trọng duy trì và mở rộng điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) cho người nhiễm HIV. Việc tiếp cận điều trị sớm, liên tục và đúng phác đồ không chỉ giúp người bệnh nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ mà còn góp phần giảm nguy cơ lây truyền HIV ra cộng đồng. ARV đã và đang trở thành người bạn đồng hành, giúp nhiều người nhiễm HIV có cơ hội sống khỏe mạnh, lao động và hòa nhập xã hội.

Phòng khám Đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - cơ sở Phú Thọ hoạt động đều đặn mỗi ngày. Nhiều người bệnh đến tái khám, nhận thuốc ARV theo lịch hẹn. Hầu hết đều giữ được tinh thần lạc quan và sức khỏe ổn định sau nhiều năm điều trị.

Bác sĩ CKI Lê Trung Đoàn - Phó trưởng Phòng khám cho biết: Phòng khám đang quản lý và điều trị thuốc ARV cho 477 người nhiễm HIV. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 25 - 26 lượt người bệnh đến khám, theo dõi sức khỏe và nhận thuốc điều trị.

Cũng theo bác sĩ Đoàn, trước đây, nhiều người khi phát hiện nhiễm HIV thường rơi vào tâm lý hoang mang, mặc cảm, thậm chí từ chối điều trị. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, HIV đã được xem là bệnh mạn tính có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị bằng thuốc ARV lâu dài.

Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ sở Phú Thọ) tư vấn cho người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV.

Nhiều người bệnh sau thời gian điều trị đã có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện, sức khỏe ổn định, có thể học tập, lao động và sinh hoạt bình thường. Không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, thuốc ARV còn có vai trò quan trọng trong dự phòng lây truyền HIV. Khi người bệnh điều trị đều đặn, vi rút được ức chế hiệu quả, làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Là một trong số hằng trăm người bệnh đang điều trị tại Phòng khám Đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, anh Triệu Văn Q. (phường Thanh Miếu) chia sẻ: Mới đầu, do phải thay đổi phác đồ điều trị nên tôi hay bị choáng váng, đau đầu, tiêu chảy, khó tập trung tư tưởng, gây xáo trộn cuộc sống hàng ngày. Nhờ được bác sĩ động viên, tôi kiên trì điều trị, cứ cách 12 tiếng lại uống thuốc theo hướng dẫn. Đến nay, sau hơn 4 năm điều trị bằng thuốc ARV, tôi ăn ngủ tốt, sinh hoạt và lao động bình thường.

Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế, mạng lưới điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện. Toàn tỉnh hiện duy trì 24 phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS, trong đó có 23 phòng khám đang quản lý bệnh nhân điều trị. Tính đến ngày 31/12/2025, có 4.429 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV. Một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm hiệu quả điều trị là sự tham gia của bảo hiểm y tế. Hiện, tỷ lệ người bệnh HIV có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 99,6%, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh tiếp cận thuốc và các dịch vụ y tế cần thiết. Ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng theo dõi hiệu quả điều trị thông qua xét nghiệm tải lượng vi rút HIV. Năm 2025, có 18/21 cơ sở điều trị triển khai xét nghiệm tải lượng vi rút cho người bệnh. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế đạt hơn 98%, phản ánh hiệu quả cao của công tác điều trị và sự tuân thủ của người bệnh.

Cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, công tác cung ứng thuốc ARV luôn được ngành Y tế đặc biệt quan tâm. Hiện, nguồn thuốc điều trị HIV được bảo đảm từ nguồn bảo hiểm y tế và nguồn hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu dành cho các trường hợp đặc thù. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao tổ chức mua thuốc ARV cho các cơ sở điều trị, đồng thời điều phối thuốc giữa các đơn vị nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, gián đoạn điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh điều trị ARV, ngành Y tế tỉnh còn triển khai đồng bộ các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, điều trị Lao/HIV và các hoạt động can thiệp giảm tác hại. Đây là những giải pháp quan trọng góp phần kiểm soát dịch HIV/AIDS trên địa bàn.

Từ căn bệnh từng được xem là “án tử”, HIV ngày nay đã có thể được kiểm soát hiệu quả nhờ thuốc ARV. Mỗi viên thuốc không chỉ giúp ức chế sự phát triển của vi rút, mà còn mang theo niềm tin, hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh và tương lai ổn định hơn cho người bệnh. Với những nỗ lực không ngừng của ngành Y tế cùng sự chung tay của toàn xã hội, ARV tiếp tục là người bạn đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nhiễm HIV, hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch HIV/AIDS bền vững.

Hồng Nhung