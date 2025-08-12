Động lực để người dân Hoàng Cương vươn lên thoát nghèo

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Hoàng Cương (huyện Thanh Ba trước đây) được sáp nhập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Ninh Dân, Mạn Lạn, Hoàng Cương. Xã Hoàng Cương mới có 27.890 khẩu, diện tích tự nhiên trên 39 km2 phân bố ở 42 khu dân cư. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong nhiệm kỳ 2025- 2030, tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bền vững cho người dân.

HTX Rau an toàn Hoàng Cương ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Nỗ lực nâng cao thu nhập

Hoàng Cương là xã miền núi đang từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển. Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế, nhu cầu về nguồn vốn để phát triển sản xuất là rất lớn, mở ra cơ hội cho hàng trăm hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Hoàng Cương đúng thời điểm các thành viên HTX đang bận rộn chăm sóc các loại rau, củ, quả vụ Hè Thu. Tay thoăn thoắt thu hái những quả đỗ đầu mùa, chị Vũ Thị Hồng, Giám đốc HTX cười vui:

“HTX chúng tôi có 14 thành viên sản xuất cây rau màu trên tổng diện tích 1,7ha. Năm 2020, nhiều thành viên của HTX được hỗ trợ vay vốn theo chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, các hộ đã đầu tư xây dựng nhà lưới, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất rau an toàn. Với đức tính cần cù, chịu khó của bản thân và sự đồng hành, hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ thành viên vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định”.

Được biết, ngoài các thành viên của HTX rau an toàn, trên địa bàn xã Hoàng Cương còn có hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy các xã: Hoàng Cương, Mạn Lạn, Ninh Dân (cũ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 2 khâu đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - dịch vụ; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ.

Theo đó, Đảng uỷ đã xây dựng và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề; phát triển sản phẩm OCOP 3 sao rau sắn chua; kiện toàn hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao trên diện tích đất sau dồn đổi, góp phần nâng cao thu nhập.

Đảng uỷ xã tạo điều kiện cho 750 công ty, hộ kinh doanh, hộ sản xuất trên địa bàn để phục vụ sản xuất của Nhân dân, trong đó có 35 công ty đang hoạt động, 500 hộ kinh doanh và các hộ sản xuất.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, tập trung vào các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề, nhiệm kỳ qua, xã đã xóa 39 nhà tạm cho hộ nghèo và gia đình người có công, đảm bảo không còn nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Các chương trình vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội được triển khai hiệu quả, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất.

Đặc biệt, xã tạo điều kiện cho 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, tỉ lệ hộ nghèo trong xã nay giảm còn 4,5%, tỉ lệ hộ cận nghèo cũng giảm đáng kể, còn 4,67%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân trong xã đạt 47 triệu đồng/người/năm. Đến nay, cả 3 xã (cũ) đều đạt chuẩn nông thôn mới.

Mô hình nuôi dúi của gia đình anh Vũ Quốc Đạt ở khu 1 cho thu nhập ổn định.

Tập trung thực hiện các khâu đột phá

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Mai Xuân Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Hoàng Cương cho biết: Nhằm tiếp tục nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, góp phần giảm nghèo, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã xác định các khâu đột phá và giải pháp trọng tâm, tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong đó, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm chủ lực là nhiệm vụ quan trọng. Xã sẽ ưu tiên hình thành các vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao, đặc biệt là trồng cây chè, cây ăn quả và thủy sản thâm canh. Các mô hình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường được khuyến khích, đi đôi với việc hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ là động lực thúc đẩy địa phương phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Khâu đột phá thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số. Xã đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số và làm chủ công nghệ trong quản lý, điều hành. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 95% trở lên, với việc đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện Đề án 06. Đây là nền tảng để Hoàng Cương xây dựng các khu dân cư thông minh, với mục tiêu đạt 1- 2 khu dân cư thông minh vào năm 2030.

Nhằm thúc đẩy giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân, xã sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2030, Hoàng Cương đặt mục tiêu có 40 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đồng thời chuyển đổi 10 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Các ngành nghề như may mặc, cơ khí, chế biến gỗ và dịch vụ vận tải, y tế, đào tạo nghề sẽ được khuyến khích phát triển. Hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng, với kế hoạch xây dựng và nâng cấp 11,5 km đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế.

Các dự án trọng điểm như mở rộng Nhà máy Z121 và mỏ đá vôi xi măng Sông Thao sẽ được hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút đầu tư và tạo việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,5% vào năm 2030. Các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ sản xuất sẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo người dân có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thị trường.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, xã Hoàng Cương đang từng bước xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, nơi người dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Nỗ lực thực hiện các khâu đột phá bằng những giải pháp đồng bộ, Hoàng Cương hứa hẹn sẽ tạo nên những bước tiến mới, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Hồng Nhung