Động lực từ xây dựng nền báo chí nhân văn

Trong kỷ nguyên số, báo Đảng không chỉ đứng trước thách thức khẳng định vai trò dòng chủ lưu mà còn gánh vác sứ mệnh định hướng dư luận, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Tại Đất Tổ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đang khơi dậy luồng sinh khí mới. Đó là hành trình kiến tạo “không gian báo chí nhân văn” - nơi những giá trị cốt lõi của đạo đức người làm báo hòa quyện cùng công nghệ hiện đại, trở thành động lực cho mỗi phóng viên dấn thân, cống hiến vì Nhân dân, vì sự nghiệp phát triển của quê hương.

Đội ngũ phóng viên luôn năng động, trách nhiệm trong tác nghiệp nhằm lan tỏa thông tin kịp thời, chính xác đến Nhân dân.

Khơi nguồn dòng chảy nhân văn

Sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng chảy thông tin thời đại số đặt ra yêu cầu cấp bách về việc đổi mới phương thức tiếp cận công chúng. Đối với một cơ quan báo Đảng địa phương, việc cân bằng giữa tính chính trị chính luận và sự hấp dẫn, gần gũi với đời sống là một bài toán khó. Từ ngày 1/7/2025, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động sau bước ngoặt sáp nhập các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình của Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Sự hợp nhất này không đơn thuần là bài toán tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, mà còn mở ra không gian hội tụ để kiến tạo nên một hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện.

Minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình đúng hướng đó là kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025 do Cục Báo chí công bố: Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã đạt mức xuất sắc, xếp thứ 8 trong khối báo chí địa phương toàn quốc với tổng số 90,13/100 điểm. Đặc biệt, hai trụ cột về Chiến lược và Độc giả/khán giả/thính giả đạt điểm số tối đa. Đây là thành quả từ tư duy “làm để lan tỏa”, chuyển từ phương thức truyền thống sang phát triển các nền tảng số đa dạng như Fanpage, YouTube, TikTok, Podcast... Các nền tảng mạng xã hội của cơ quan đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, nằm trong top đầu các báo Đảng địa phương, khẳng định năng lực tiếp cận “công chúng số” vượt trội.

Thành quả công nghệ trở thành bệ đỡ vững chắc để những giá trị nhân văn được lan tỏa sâu rộng hơn. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026, cơ quan đã xuất sắc đoạt 2 giải Vàng, 1 giải Đồng và 1 giải Khuyến khích. Những tác phẩm chính luận tưởng chừng khô khan như “Không để khoảng trống pháp lý” hay “Dòng chảy kinh tế: “Cú hích” tăng trưởng hai con số” đã chạm đến trái tim công chúng nhờ cách thể hiện sinh động, chân thực và trách nhiệm. Tính nhân văn chính là kim chỉ nam cho từng trang viết, từng chuyến tác nghiệp nơi vùng sâu, vùng xa, khi dịch bệnh hay bão lũ, thiên tai hoành hành. Đi vào vùng tâm lũ, hành trang của người làm báo Đất Tổ không chỉ có máy quay, cây bút mà còn là tấm lòng thấu cảm, hòa mình vào nhịp sống của người dân để thắp sáng niềm tin và gieo hy vọng.

Trao đổi về định hướng xây dựng môi trường báo chí nhân văn, đồng chí Bùi Thị Yến - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ khẳng định: Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, báo Đảng càng phải giữ vững vai trò là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy, góp phần củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, xây dựng không gian báo chí nhân văn không chỉ là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp mà còn là lựa chọn mang tính chiến lược để phát triển bền vững.

“Chúng tôi xác định mỗi tác phẩm báo chí phải vừa bảo đảm tính định hướng chính trị, tính chiến đấu, vừa thấm đẫm hơi thở cuộc sống và tinh thần nhân văn. Người làm báo không chỉ phản ánh hiện thực mà còn có trách nhiệm khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa điều tích cực, cổ vũ những nhân tố mới, cách làm hay và những giá trị chân - thiện - mỹ trong xã hội. Trên nền tảng chuyển đổi số và hội tụ truyền thông, cơ quan tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thể hiện, đưa báo chí đến gần công chúng hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Dù công nghệ thay đổi từng ngày, chúng tôi luôn kiên định một nguyên tắc cốt lõi: Lấy con người làm trung tâm, lấy sự thật làm nền tảng, lấy lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của quê hương, đất nước làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí. Đó cũng chính là giá trị bền vững làm nên sức sống của báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay”. - đồng chí Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ nhấn mạnh.

Sự chỉ đạo sâu sát từ Ban Giám đốc đã thổi một luồng sinh khí mới vào các phòng chuyên môn, giúp đội ngũ phóng viên nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, tự do sáng tạo trong một môi trường giàu tính định hướng và trách nhiệm xã hội.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ duy trì việc đọc báo mỗi ngày để cập nhật thông tin và trao đổi nghiệp vụ.

Dấn thân cống hiến và lan tỏa

Từ không gian mang tính định hướng ấy, những phóng viên của tòa soạn hội tụ Phú Thọ đang miệt mài trên mọi nẻo đường, biến lý luận thành hành động thực tiễn sinh động. Họ không quản ngại khó khăn, dấn thân vào vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều gian khó để lắng nghe và phản ánh tiếng nói của Nhân dân. Bản lĩnh của người làm báo Đảng được tôi luyện qua chính sự thấu cảm và trách nhiệm trước những số phận, những vấn đề bức thiết của xã hội.

Là người có nhiều năm gắn bó với các đề tài mang tính chính luận và xã hội cao, nhà báo Vũ Thị Hương Lan - Phó trưởng Phòng Chuyên đề chia sẻ: "Sống và làm việc trong không gian báo chí nhân văn của cơ quan, tôi luôn cảm thấy mình được tiếp thêm động lực. Ở Phòng Chuyên đề, chúng tôi có cơ hội đi sâu vào những mảnh đời, những góc khuất của xã hội. Một bài viết, một thước phim không dừng lại ở việc mô tả sự nghèo khó hay bất hạnh, mà phải tìm ra được lối thoát, khơi dậy nghị lực sống của nhân vật và định hướng lòng trắc ẩn của cộng đồng. Khi tòa soạn tạo dựng được bầu không khí trân trọng giá trị nhân văn, phóng viên như được tiếp thêm năng lượng để nuôi dưỡng cảm xúc, không bị xơ cứng trước thực tại và luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề".

Sự nhân văn trong báo chí không chỉ dừng lại ở ca ngợi cái đẹp, mà còn là sự dũng cảm, thẳng thắn nhìn vào những mặt hạn chế với tinh thần xây dựng. Ở mũi nhọn thông tin nhanh nhạy của cơ quan, những phóng viên thời sự lại tiếp cận khái niệm này dưới góc độ trách nhiệm và sự đồng hành chặt chẽ với cơ sở. Phóng viên Đặng Thưởng, Phòng Thời sự bộc bạch: "Áp lực của phóng viên thời sự là thời gian và tính chính xác. Tuy nhiên, trong không gian báo chí nhân văn mà cơ quan đang xây dựng, tôi hiểu rằng nhanh thôi chưa đủ, mà phải đúng và có trách nhiệm. Khi phản ánh một sự việc nóng, một vấn đề bức xúc ở cơ sở, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của người dân và cả cấp ủy, chính quyền địa phương để có cái nhìn khách quan nhất. Sự nhân văn của phóng viên thời sự chính là tôn trọng sự thật, phản ánh với tinh thần xây dựng. Chính môi trường làm việc nhân văn, sự chia sẻ của ban lãnh đạo và đồng nghiệp đã giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh hơn trước những áp lực của nghề".

Hiệu quả của việc kiến tạo không gian báo chí nhân văn tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã chứng minh rằng: Báo Đảng không hề khô khan, cứng nhắc. Khi các nội dung chính trị được truyền tải sinh động qua các loại hình báo chí đa phương tiện như E-magazine, Infographic, Podcast, dòng thông tin chủ lưu dễ dàng thấm sâu vào đời sống, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đặc biệt, báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối truyền thông chính sách quan trọng trong việc định hướng bản sắc cho “Đô thị di sản tương lai”, hoán chuyển nguồn lực di sản thành động lực tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Trong thời gian tới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ sẽ phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Hiện đại hóa báo chí không chỉ là câu chuyện về công nghệ, AI hay kỹ năng đa phương tiện, mà ở chiều sâu hơn, đó là hành trình giữ gìn “hằng số đạo đức” không thể thay thế. Với nền tảng nhân văn sâu sắc, đội ngũ người làm báo Đất Tổ nguyện nỗ lực rèn đức, luyện tài, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chung tay xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ngọc Thắng