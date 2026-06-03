Du khách có cơ hội lưu trú miễn phí tại Busan dịp concert của nhóm BTS

Thành phố Busan thông báo sẽ hỗ trợ du khách nước ngoài được lưu trú tại nhà riêng của người dân Busan, mỗi đặt phòng bao gồm hai đêm từ ngày 12 - 14/6 trong thời gian diễn ra các buổi concert của nhóm BTS tại đây.

Tại Busan, Hàn Quốc nơi sẽ diễn ra concert của nhóm BTS (ngày 12 và 13/6), nhiều khách du lịch gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi lưu trú, do nhu cầu tăng rất cao dẫn đến tình trạng khan hiếm chỗ ở và giá phòng tăng vọt. Để ứng phó, chính quyền Busan đã khởi động chương trình lưu trú nhà dân (homestay) nhằm ổn định giá phòng khách sạn và hỗ trợ du khách, với tên gọi “Busan Seagull Nest”.

Chương trình này kéo dài 3 ngày, trùng với thời gian nhóm BTS tổ chức concert tại Busan. Mỗi đặt phòng bao gồm 2 đêm nghỉ tại nhà riêng của người dân Busan. Để tham gia, du khách có thể đăng ký qua trang web k-popstay.wehome.me hoặc Visit Korea. Phòng nghỉ nhà dân được cung cấp miễn phí, tuy nhiên du khách cần đặt cọc 50.000 won để tránh các trường hợp đặt phòng ảo và không đến. Sau khi khách nhận phòng, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ dưới dạng phiếu du lịch Busan có giá trị tương đương, có thể dùng chi tiêu tại các chợ truyền thống và các địa điểm khác trong thành phố.

Concert của nhóm BTS sẽ được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 12 và 13/6. Ảnh: Visit Korea

Chính quyền Busan cũng sẽ chi trả phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ nhà trong phạm vi ngân sách, bao gồm thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, như một động thái giảm bớt lo lắng về trách nhiệm pháp lý cho các chủ nhà. Hiện tại các cơ sở lưu trú công cộng do thành phố Busan quản lý có sức chứa khoảng 1.400 người. Chương trình lưu trú nhà dân (homestay) lần này cũng được Busan coi như “phép thử” về sức chứa cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai.

Với chương trình “Busan Seagull Nest”, kỳ vọng của ban tổ chức không chỉ đơn thuần là cung cấp chỗ ở, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa cộng đồng địa phương và du khách quốc tế. Người hâm mộ toàn cầu có thể tận hưởng trải nghiệm lưu trú miễn phí và chân thực, trong khi người dân Busan có cơ hội gặp gỡ và kết nối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Dù diễn ra vào giữa tháng 6, các buổi biểu diễn của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS tại Busan đã thu hút sự quan tâm từ nhiều tháng trước đó. Theo một cuộc khảo sát của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc, giá phòng khách sạn tại Busan đã tăng lên từ tháng 1/2026. Một khảo sát trên giá phòng của 135 nhà nghỉ, khách sạn tại Busan cho thấy giá phòng trung bình một đêm trong dịp diễn ra concert của nhóm BTS hiện cao gấp 2,4 lần so với các cuối tuần trước và sau đó.

Theo VOV