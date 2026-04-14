Du lịch
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Du lịch suy giảm như thời Covid-19 tại quốc đảo ở Ấn Độ Dương

Là quốc gia phụ thuộc vào du lịch, Seychelles đã phải chịu suy giảm 37% lượng du khách trong tháng 3/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tác động của gián đoạn hàng không và xung đột tại Trung Đông.

Số lượng khách du lịch đến Seychelles - đảo quốc ở Ấn Độ Dương đã sụt giảm khoảng 37% trong tháng 3/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 23.746 người. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 khi ngành du lịch của nước này gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Cơ quan Du lịch Seychelles, khoảng 40% lượng khách quốc tế đến Seychelles được vận chuyển bởi các hãng hàng không Vùng Vịnh. Bất ổn địa chính trị gần đây tại Trung Đông đã làm gián đoạn đáng kể các hành lang du lịch chính, mặc dù vẫn có các tuyến bay thay thế giúp kết nối một số thị trường đến Seychelles. Sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch đến đã ảnh hưởng đến dòng ngoại tệ chảy vào Seychelles và nguy cơ làm chậm tăng trưởng kinh tế. Mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Để thích ứng với khó khăn, gần đây Hãng hàng không Air Seychelles đã bổ sung các chuyến bay thẳng mới từ Paris, Rome và Istanbul tới nước này. Đại diện Air Seychelles cho biết, khi công suất khai thác sụt giảm từ các đường bay truyền thống ở Vùng Vịnh, điều cần thiết hiện nay là cung cấp các lựa chọn thay thế và đáng tin cậy cho du khách; qua đó tăng cường kết nối hàng không giữa Seychelles và các thị trường khách du lịch trọng điểm ở châu Âu.

Ngoài ra, ngành du lịch Seychelles cũng hướng tới các thị trường khác như châu Phi và Ấn Độ. Các chuyến bay thẳng của Air Tanzania đến Seychelles được kỳ vọng ​​sẽ mang lại tác động tích cực đến du lịch và thương mại. Việc duy trì kết nối hàng không, khả năng tiếp cận từ các thị trường này đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ các khách sạn, các nhà điều hành du lịch và nền kinh tế Seychelles trong giai đoạn lượng khách du lịch giảm sút.

Nguồn vov


 Từ khóa: Ấn độ dương Trung đông Khách du lịch Du khách Tác động Xung đột Hãng hàng không Tăng trưởng kinh tế Châu Âu Quốc gia
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long